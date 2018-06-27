美防长访华的“倾听”之旅 能否使中美相安无事？

原标题：美国防长访华，中美能否相安无事？

撰文 | 李岩

今天（6月26日）以及未来两天，北京持续高温。特朗普上台后美国防长的首次访华，赶上了最热的几天。

虽然最新消息显示，马蒂斯声称此次访华是“倾听”之旅。但此前他在多个场合针对中国刺耳声音仍犹在耳畔。新加坡香会上，“南海”“台湾”“一带一路”等话题成为了马蒂斯“嘴炮”的弹药。当时中国军方代表曾大度表示：“欢迎访华交流。”

这位美国军方的鹰派，来了。

马蒂斯不输特朗普

推特上频频“开炮”，特朗普的公众形象离不开“怼人”。殊不知，这位外号“疯狗”的马蒂斯，丝毫不输特朗普。

“疯狗”这个外号并非政知君对其的诽谤，在美国军方、政坛内，马蒂斯确实有着“Mad Dog（疯狗）”的外号。至于原因，媒体解释为“对待敌人的强硬作风和时常曝出的争议性言论”。或许也正因为和特朗普的保守派立场相近，二人在表达方式上也十分类似，甚至不顾后果。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，访华前，马蒂斯向媒体透露称“旨在倾听中方对发展两国战略关系的意见”，似乎有给近期略显紧张的中美两军关系降温的意味。不过，这种口头示好，没办法掩盖不久前新加坡香会上马蒂斯对中方的发难。

政知君盘点了前不久香会上马蒂斯的刺耳言论，读者可以感受一下：

中国“军事化”南海的行动是为了进行恐吓和胁迫，中国在南海的行动与美国所提倡的开放政策相悖；

美国坚定与台湾合作，将依据《与台湾关系法》向台提供必要的防卫设施；

这世界上存在很多条路，但中国却执意推进“一带一路”。

马蒂斯强权逻辑的荒谬不必多言，但从这个侧面其实可以看出，这位军方大员的对话态度十分强硬。

除了上述针对中国“毫无道理”的指责，马蒂斯还有着很多“雷人雷语”。

作为阿富汗战争时的一线指挥官，马蒂斯在作战前这样“鼓励”士兵：

“你们去阿富汗，找到那些不属于人类的家伙（妇女不戴面纱就会被抽耳光），对他们开枪是种极大的乐趣，和他们作战其实非常有趣。”

伊拉克战争期间，马蒂斯曾和费卢杰武装分子领袖有过会面：

“我是为了和平而来，但我满含热泪地恳求你们，要是和我玩阴的，我就把你们全杀了。”

最后，他没有食言。关于那场巷战经典，费卢杰战役我们后面再详述。

打破惯例的退役四星上将

不难看出，马蒂斯是一个好战的军方人士。

履历显示，1950年出生的马蒂斯，1972年在美国海军学院毕业后便进入海军陆战队服役，曾作为指挥官参加了海湾战争、阿富汗战争、伊拉克战争。46年军旅生涯的他，军衔为四星上将，当然，目前他已经退出现役。

上文提到的费卢杰战役，是现代巷战中的经典，当时的指挥官正是马蒂斯。

费卢杰是伊拉克首都巴格达以西的一座城市，为了避免美军陷入俄罗斯军队攻打车臣时遇到的鏖战，马蒂斯作为前线指挥官，大胆地放弃了“尖刀长驱直入占据多个据点”的传统城市战打法，反而采取步步为营，一个一个房子清扫的“地毯式”战法，最后美军以非常小的代价取得了战役胜利。过程中，马蒂斯还特意安排了大量的狙击手，这些做法甚至被写入了美军的案例教材。

战场上强硬的作风和优异的领导能力，离不开马蒂斯对于知识的不断追求。酷爱读书、藏书的马蒂斯除了“疯狗”这样不太好听的外号外，还有一个外号就是“儒将”。另外值得一提的是，马蒂斯至今未婚、无子，这也让其收获了“武僧”的外号。

提名马蒂斯为国防部长，或许是特朗普执政生涯的第一次“破例”。

由于美国文人治军的惯例，美国防长如果由当过兵的军人担任，按规定其必须退役七年以上。马蒂斯并不符合上述规定，不过，最后他通过了美国会的特批。

来中国谈什么？

马蒂斯表示这将是一趟“倾听之旅”的同时，他也指出，中美在地区安全、繁荣和自由方面都拥有共同利益。除了推动朝鲜半岛无核化外，中美还可能就阿富汗反恐等领域的合作展开对话。

△美军B-52战略轰炸机

针对来华的目的，美联社列出了中美之间亟待解决的3个棘手问题：

南海军事对峙：

在香会上指责中国“军事化”南海，并非是马蒂斯第一次对南海问题大放厥词。政知圈（微信ID：wepolitics）统计发现，近三个月来，美军已经5次派遣B-52闯入中国南海。在军方人士看来，战略轰炸机抵近，其威胁意味更甚于军舰。

台湾问题：

台湾是中国的核心利益，但特朗普政府的“台湾牌”打得似乎“得心应手”，这些牌，多是通过军方打出。增加售台武器力度、考虑参加台湾方面军事演习，美国在台湾问题上的挑衅越来越“出格”。《南华早报》评论认为，美防长在中美军事关系“关键时刻”访华，双方都认识到减缓在南海和台湾问题上紧张的必要性。

朝核问题：

“金特会”后，美方对朝鲜的态度时冷时热，暂停与韩国的联合军演，但同时又将经济制裁延长一年，这似乎是将皮球踢给了金正恩。美联社撰文指出，“金特会”被视为中国的重大胜利，但对于朝鲜无核化是否有进展，马蒂斯说没看到，总统特朗普则声称已经开始。

中美关系走向如何？

正由于强硬的对华态度，马蒂斯访华对于中美关系的改善力度，没有几家媒体表示乐观。伴随着贸易战的大背景，中美两军、两国关系将何去何从？政知圈（微信ID：wepolitics）就此对时事评论员宋忠平进行了专访。

政知圈：怎么看马蒂斯来华有可能的三个重要议题？

宋忠平：自由航行，是美国历任总统的一个惯例。为了防止其他国家对海洋的过度开发，这是美国自己的解释。特朗普也好、马蒂斯也好，一定会秉承之前历任总统所做的那样，按照自由航行法案来执行相应计划。因此南海问题上，我相信美方的态度不会有丝毫变化。另外，台湾是我国的核心利益，而由于历史原因，“台湾牌”也成了美国手里的一张“王牌”，他们同样不会轻易放弃。我认为，南海自由航行问题、台湾问题，中美双方将各执一词，很难形成共识或妥协，这正是两军目前的矛盾所在。

不过，我认为此次访华，马蒂斯或将更为聚焦朝鲜半岛问题。朝鲜究竟能不能弃核，关系着美国甚至韩国、日本的后续动作（马蒂斯访华后同样将到访日韩）。这也就决定了，朝核问题一定是中美双方此次交流的重点议题之一。

政知圈：中美关系将如何发展？

宋忠平：从中美之间的发展，尤其是两军关系来看，未来还会保持一个“斗而不破”的态势。目前来看，这种斗而不破的关系，也符合两军、两国实际利益。正像特朗普政府将中国视为战略对手，美军不断炒作“中国威胁论”正是为了向国会要钱强化自身的力量。而这种强化，也的的确确很大一部分是针对来自中国的所谓“威胁”。但另一方面，也正像马蒂斯自己所言，中美双方在很多方面都有着共同利益和合作空间，撕破脸皮当然也不符合两国的利益，因此，这种竞争摩擦又互有支持的态势短期内不会发生根本转变。

政知圈：特朗普奉行孤立主义、收缩战略，可为什么觉得他没怎么“收缩”？

宋忠平：首先明确，美国的全球战略是不会变的。所谓的收缩，实际上是想通过让利益攸关方或者说美国的盟友多花钱，来给美国减负，实现美国经济上的再次伟大。其中，包括就业问题、投资回流等。

但是从军事角度来讲，实际上特朗普比前几任总统更加激进。特朗普多次强调要不断强化美军的作战实力、增加海军的舰艇数量、增加核武器的质量和数量。美国同样在实施的军事体制改革的目标，就是要强化美国作为世界警察领导全球的实力。这个角度讲，美国的全球战略不会发生丝毫变化。

政知圈：中国要怎么办？

宋忠平：一带一路倡议、中国制造2025，包括习总书记日前又强调的海洋强国战略，这些被美国视为眼中钉肉中刺，和其守成战略格格不入。正像前文所说，中美之间的战略对冲从目前的客观形势来看，在所难免。中国当然不希望卷入和美方的对峙冲突里面，但同时，我们也要做好各方面的万全准备。

资料 | 中国新闻网 澎湃 环球网等

校对 | 项战

责任编辑：霍宇昂