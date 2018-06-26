美媒称对华首批征税一旦生效 美政府痛苦就会加重

原标题：美媒称美对华首批征税一旦生效 特朗普政府痛苦就会加重
参考消息网6月26日报道 美国《华盛顿邮报》23日文章称，分析人士表示，一旦美国对首批340亿美元中国商品征收的关税于7月6日生效，并引发中国对美国农民和出口商的报复，特朗普的政治痛苦就会加重。首先，美政府官员坚称，中国对美高额贸易顺差会让美国在贸易战中占上风，但这种观点忽视了中国监管机构对在华经营的美国企业实施报复的多种方式。其次，通过征收钢铝关税，特朗普政府疏远了欧洲和日本，放弃了宝贵的影响力。第三，对华关税的设计也颇为拙劣。彼得森国际经济研究所经济学家Mary Lovely称，第一轮关税对美国和外国跨国企业的伤害比对中国国内企业的伤害更大。受7月6日关税影响的电脑和电子产品中，有87%是由跨国公司的中国子公司而非中国公司生产的。
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