北京市委书记蔡奇第四次调研中轴线(图)

原标题：市委书记蔡奇第四次调研中轴线：努力打造国家文化遗产保护的典范！

来源：北京日报

撰文|徐飞鹏 武红利 摄影|戴冰

在永定门城楼俯瞰周边综合整治情况

昨天下午，市委书记蔡奇冒酷暑就中轴线申遗保护工作调查研究。他强调，要以对历史、对国家、对人民高度负责的态度，把中轴线申遗保护工作抓紧抓好，努力打造国家文化遗产保护的典范。国家文物局党组书记、局长刘玉珠一同调研。

北京中轴线遗产的核心构成要素主要包括永定门、先农坛、天坛、故宫、景山等14处遗产点和连接这些遗产点的历史道路。市委市政府高度重视中轴线申遗保护，多次研究部署相关工作。这已经是蔡奇第四次专门就中轴线申遗保护进行调查研究。

永定门北望中轴线

钟楼南望中轴线

蔡奇、刘玉珠沿7.8公里的传统中轴线，从南往北一路察看。

在钟楼俯瞰周边综合整治情况

他们先后登上南北两端标志性建筑永定门城楼和钟楼，俯瞰周边综合整治情况。蔡奇、刘玉珠对照申遗要求，逐个点位确认影响中轴线风貌景观的建筑，现场研究整治方案。

察看大高玄殿修缮保护

大高玄殿是我国唯一一座明、清两代皇家御用道观，2010年回归故宫博物院，2013年完成腾退。故宫博物院院长单霁翔介绍，大高玄殿古建筑已修复完毕。蔡奇高度评价大高玄殿在修缮保护中再考古研究的做法，感谢故宫博物院对中轴线申遗保护工作的支持。

传统中轴线南起点永定门（图片来自网络）

传统中轴线最北端钟楼（图片来自网络）

蔡奇在座谈会上指出，

北京独有的壮美秩序是因中轴线而产生。中轴线是北京老城的灵魂和脊梁，是中国传统文化活的载体，代表着东方文明古都规划建设的最高成就，更体现着大国首都文化自信。要满怀对历史、对先人的敬畏之心，以功成不必在我的境界，按照文化遗产保护规律扎实推进中轴线申遗工作。在规划期内既要打好总体仗，又要抓紧做、扎实干、往前赶，争取以最小代价实现中轴线申遗。

蔡奇强调，

要集中力量实施好申遗保护行动计划。腾退是申遗保护工作的重点和难点。市区属文物要带头按期腾退。涉及其他所属文物，市级部门要分门别类主动对接，采取切实可行的腾退办法。文物腾退后，该恢复的恢复，该修缮的修缮，确保符合中轴线申遗保护要求。要重点整治对中轴线视廊、对景造成破坏的不协调建筑，综合管控建筑色彩、建筑体量和屋顶形式，严控缓冲区内建筑高度，逐步恢复历史景观的空间秩序。按照“一楼一策”制定相关建筑整治台账。要抓紧研究、慎重论证中轴线重要节点复建方案，或采用恰当的标识进行遗产文化展示。中轴线申遗保护要与疏解整治促提升专项行动、大运河文化带建设以及改善人居环境等工作结合起来。要增强文化体验功能，推动形成感知中轴线遗产、体验中轴线文化的探访路线，增强群众获得感。

蔡奇要求，

要加强工作统筹，确保完成今年确定的四大类27项任务。继续深化保护规划和综合整治规划纲要，修改完善风貌提升设计管理导则，尽快形成中轴线的全面保护规划体系。及早设立申遗保护基金，鼓励社会资本投入，市属国企带好头。深入挖掘中轴线历史底蕴和文化价值，讲好中轴线故事，营造利于中轴线保护与申遗的良好氛围。

刘玉珠感谢北京市委市政府对文物保护利用工作的高度重视，对北京市在中轴线保护利用及申遗准备方面所做的工作给予肯定。他希望北京坚持“保护为主、科学管理”的理念，进一步加大文物建筑腾退、历史建筑保护力度，全面、深入、生动地展示北京老城的历史价值和文化内涵；进一步加强申遗主题研究与国际交流合作。国家文物局将继续在项目审批、技术指导等方面，支持北京中轴线申遗保护工作。

市领导杜飞进、崔述强、王宁一同调研。

原创新媒体制作人员：徐飞鹏、武红利

责任编辑：霍宇昂