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北京市委书记蔡奇第四次调研中轴线(图)

北京市委书记蔡奇第四次调研中轴线(图)
2018年06月27日 06:38 新浪新闻综合
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　　原标题：市委书记蔡奇第四次调研中轴线：努力打造国家文化遗产保护的典范！

　　来源：北京日报

　　撰文|徐飞鹏 武红利 摄影|戴冰

在永定门城楼俯瞰周边综合整治情况在永定门城楼俯瞰周边综合整治情况

　　昨天下午，市委书记蔡奇冒酷暑就中轴线申遗保护工作调查研究。他强调，要以对历史、对国家、对人民高度负责的态度，把中轴线申遗保护工作抓紧抓好，努力打造国家文化遗产保护的典范。国家文物局党组书记、局长刘玉珠一同调研。

　　北京中轴线遗产的核心构成要素主要包括永定门、先农坛、天坛、故宫、景山等14处遗产点和连接这些遗产点的历史道路。市委市政府高度重视中轴线申遗保护，多次研究部署相关工作。这已经是蔡奇第四次专门就中轴线申遗保护进行调查研究。

永定门北望中轴线永定门北望中轴线
钟楼南望中轴线钟楼南望中轴线

　　蔡奇、刘玉珠沿7.8公里的传统中轴线，从南往北一路察看。

在钟楼俯瞰周边综合整治情况在钟楼俯瞰周边综合整治情况

　　他们先后登上南北两端标志性建筑永定门城楼和钟楼，俯瞰周边综合整治情况。蔡奇、刘玉珠对照申遗要求，逐个点位确认影响中轴线风貌景观的建筑，现场研究整治方案。

察看大高玄殿修缮保护察看大高玄殿修缮保护

　　大高玄殿是我国唯一一座明、清两代皇家御用道观，2010年回归故宫博物院，2013年完成腾退。故宫博物院院长单霁翔介绍，大高玄殿古建筑已修复完毕。蔡奇高度评价大高玄殿在修缮保护中再考古研究的做法，感谢故宫博物院对中轴线申遗保护工作的支持。 

传统中轴线南起点永定门（图片来自网络）传统中轴线南起点永定门（图片来自网络）
传统中轴线最北端钟楼（图片来自网络）传统中轴线最北端钟楼（图片来自网络）

　　蔡奇在座谈会上指出，

　　北京独有的壮美秩序是因中轴线而产生。中轴线是北京老城的灵魂和脊梁，是中国传统文化活的载体，代表着东方文明古都规划建设的最高成就，更体现着大国首都文化自信。要满怀对历史、对先人的敬畏之心，以功成不必在我的境界，按照文化遗产保护规律扎实推进中轴线申遗工作。在规划期内既要打好总体仗，又要抓紧做、扎实干、往前赶，争取以最小代价实现中轴线申遗。

　　蔡奇强调，

　　要集中力量实施好申遗保护行动计划。腾退是申遗保护工作的重点和难点。市区属文物要带头按期腾退。涉及其他所属文物，市级部门要分门别类主动对接，采取切实可行的腾退办法。文物腾退后，该恢复的恢复，该修缮的修缮，确保符合中轴线申遗保护要求。要重点整治对中轴线视廊、对景造成破坏的不协调建筑，综合管控建筑色彩、建筑体量和屋顶形式，严控缓冲区内建筑高度，逐步恢复历史景观的空间秩序。按照“一楼一策”制定相关建筑整治台账。要抓紧研究、慎重论证中轴线重要节点复建方案，或采用恰当的标识进行遗产文化展示。中轴线申遗保护要与疏解整治促提升专项行动、大运河文化带建设以及改善人居环境等工作结合起来。要增强文化体验功能，推动形成感知中轴线遗产、体验中轴线文化的探访路线，增强群众获得感。   

　　蔡奇要求，

　　要加强工作统筹，确保完成今年确定的四大类27项任务。继续深化保护规划和综合整治规划纲要，修改完善风貌提升设计管理导则，尽快形成中轴线的全面保护规划体系。及早设立申遗保护基金，鼓励社会资本投入，市属国企带好头。深入挖掘中轴线历史底蕴和文化价值，讲好中轴线故事，营造利于中轴线保护与申遗的良好氛围。

　　刘玉珠感谢北京市委市政府对文物保护利用工作的高度重视，对北京市在中轴线保护利用及申遗准备方面所做的工作给予肯定。他希望北京坚持“保护为主、科学管理”的理念，进一步加大文物建筑腾退、历史建筑保护力度，全面、深入、生动地展示北京老城的历史价值和文化内涵；进一步加强申遗主题研究与国际交流合作。国家文物局将继续在项目审批、技术指导等方面，支持北京中轴线申遗保护工作。

　　市领导杜飞进、崔述强、王宁一同调研。

　　原创新媒体制作人员：徐飞鹏、武红利

责任编辑：霍宇昂

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