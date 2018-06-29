原标题：2018军校招生，你需要的信息在这里

招生规模与去年持平，新型作战力量和急需专业适度增加

问：近期主管部门通过媒体发布了2018年全军院校招生计划，引发广泛关注。请问今年招生工作遵循什么样的思路？数量规模与往年相比有何变化？

答：2018年军队院校招生工作，以习近平强军思想为指导，紧紧盯住能打仗打胜仗人才培养目标，充分发挥新型院校体系优势，按照稳中求进、稳中求精、质量优先的思路，着力在完善政策体系、理顺工作机制、延揽优质生源上下功夫，做到有序高效展开推进。在数量规模上，与去年基本持平，解放军和武警部队26所院校招收生长军官学员1.7万名，其中青年学生1.2万名、士兵学员0.5万名；32所院校招收士官学员1.3万名。

问：具体来说，在专业布局上做了哪些优化？这样调整是出于什么考虑？

答：今年军队院校招生工作主要着眼4个方面的形势变化：一是军队规模结构和力量编成改革全面落地，部队编成进一步优化，培养打仗人才的需求更加明晰；二是武警部队院校招生全面纳入军队招生体系，对从全局层面谋划院校招生工作提出新的要求；三是军队院校体系整体重塑，院校办学方向进一步向培养打仗人才聚焦，对招生专业设置的科学性、针对性、前瞻性要求更高；四是国家高等教育招生考试制度改革持续推进，军队院校需要因应这种变化及时调整跟进。为此，我们坚持需求牵引、目标反推，坚持指挥主导、军种主建，坚持通用归口、拓展新质，控制传统专业招生数量，适度扩大新型作战力量和急需紧缺专业招生规模，优先满足任务部队、新调整组建部队和新换装部队人才补充需求。

符合基本条件方可报考，考生须提前了解报考流程和相关要求

问：军队院校招生有几个类别？普通高中毕业生、现役士兵报考军校有哪些基本条件？

答：军队院校招生工作分为招收生长军官学员和招收士官学员。生长军官学员是指在军队院校接受高等教育的拟任军官学员，主要包括青年学生和士兵学员；士官学员是指在军队院校接受高等职业技术教育的士兵学员。

招收生长军官学员的基本条件是：普通高中毕业生年龄不低于17周岁、不超过20周岁（截至当年8月31日），士兵考生年龄不超过22周岁（截至当年1月1日），其中入伍前是普通高等学校在校生、毕业生，或者是少数民族的，年龄可以放宽1周岁；义务兵考生必须服现役满1年，士官考生必须服现役满2年、不超过3年，且应当在本军级单位工作满半年（截至当年6月30日）；符合军队院校招收学员政治条件和体格检查标准，参加由军队组织的政治考核和军事职业适应性检测结论均为合格；未婚。

招收士官学员的基本条件是：符合军队院校招收学员政治条件，志愿服现役至中级士官以上；考生为高中毕业以上（含同等学力），所从事专业须与报考专业相同或相近，并符合相关专业技术要求，具有一定组织管理能力；身体条件符合军队院校招收学员体格检查标准，对身体条件有特殊要求的专业按相关标准执行。今年的招生对象为：2016年夏秋季入伍的义务兵、2015年夏秋季入伍的士官。报考陆军军事交通学院汽车分队管理、车辆维修技术专业和战略支援部队航天工程大学的考生，执行亚丁湾、索马里海域护航和马里维和任务，以及参加建军90周年阅兵的考生，可放宽到2014年夏秋季入伍的士官。

问：考生报考的主要流程有哪些？

答：考生参加全国高考或军队统考后，还需要通过政治考核、面试和体检。地方考生的政治考核由所在县（市、区）人民武装部会同本县（市、区）招生办公室、考生户籍所在地派出所和毕业中学共同组织实施。面试主要针对地方考生，由省军区招生工作办公室统一组织。体检在指定的军队医疗卫生机构进行。

军队院校招收普通高中毕业生，实行提前批次投档录取，一般在普通高等学校本科第一批次录取工作开始前结束。省级高校招生办公室在政治考核、面试和体检均合格考生名单中，按照考生志愿和分数，依据院校招生计划，区分性别、专业类别向院校投档。院校招生工作办公室认真审查考生电子档案，根据考生填报的专业志愿，从高分到低分择优录取。军队院校招收士兵学员，由军委训练管理部指导有关单位根据招生计划组织划线录取。

问：地方考生对招生体检很关注，请介绍一下这方面的要求、举措和目前进展。

答：今年的军队院校招收学员体检工作，以省（自治区、直辖市）为单位，按照就近就便原则组织实施，首次由指定的军队后方医院或者军队二级甲等以上医疗卫生机构负责。

各省军区招生工作办公室按照招生计划人数3至5倍明确参加体检人员名单，函告考生所在省（自治区、直辖市）定点医疗卫生机构，双方共同制定体检实施方案，按要求有序完成体检任务。体检结束后，承检医疗卫生机构及时将体检结果函告省军区招生工作办公室，由省军区招生工作办公室负责告知受检人员本人。

军队院校招收学员体格检查坚持谁体检、谁签字、谁负责的原则。各承检医疗卫生机构体检实施方案须逐级上报上级卫生部门备案，上级卫生部门据此安排督导检查。一旦发现在体检中违反操作规程、弄虚作假、徇私舞弊的情况，对有关单位进行通报批评，对相关责任人按照有关规定进行严肃处理。

目前大部分省（区、市）体检工作正在开展。具体体检日程安排，请关注各省军区招生工作办公室公告。

招生信息及时发布全程公开，强化对招生过程的执纪监督

问：招生工作涉及广大考生的切身利益，今年在确保招生公平、公正、公开方面采取了哪些措施？

答：主要有4个方面措施：一是加强招生宣传，首次依托教育部“阳光高考”信息平台，统筹军队院校招收普通高中毕业生信息服务，同时利用《解放军报》和“中国军网”“军报记者”“军校资讯”等报刊网络平台普及招生政策，回应社会关切。二是实行信息公开，严格落实政策规定、招生计划、考生资格、考试成绩、录取信息、申诉渠道和违规处理七项公开制度，形成信息公开闭合回路。三是强化技术运用，积极运用现代信息技术手段加强招生考试和成绩管理，坚决杜绝人为因素干扰。四是强化检查监督，完善考务工作监督机制，细化各级职责分工，联合纪检监察部门组织专项巡视检查，督导各项举措有效落实。

士官招生政策有变化，招收无军籍学员试点展开

问：今年士官招生与往年相比有哪些变化？

答：今年拟在解放军和武警部队32所院校、185类专业开展士官职业技术教育，覆盖士官各类技师岗位。与往年相比，作了4个方面调整：一是突出新型作战力量专业，增加相关专业计划招生人数。二是扩大部分“官改士”专业招生数量，主要安排在技术要求较高专业。三是首次将武警部队士官招生纳入全军计划，统筹解放军院校和武警部队院校教育资源，规划武警部队士兵招生。四是试行士官招生专业能力考核，针对部分士官岗位技术密集、专业素质要求高的特点，在个别专业探索实行“专业+文化”的士官统考招收办法。

问：从招生计划看，今年安排少量军队院校招收无军籍学员，能否介绍一下这方面情况？

答：在国家高等教育总体规划内，利用军队院校优质教育资源，在少量军地通用专业领域试点招收无军籍学员，为全面建设社会主义现代化国家培养人才。这是落实军民融合战略的重大创举，有利于进一步提升军队院校人才培养质量效益。今年，安排国防科技大学、陆军军医大学、海军军医大学、空军军医大学等4所军队院校，试点承担培养任务，每校年招生量300人。

军队院校招收无军籍学员计划，经国家和军队有关部门批准，已面向社会公布。无军籍学员入学，须缴纳学费和住宿费，具体标准按照国家规定、遵循属地原则，由院校驻地所在省份物价、财政、教育等职能部门核定；在校期间参照普通高等学校同类专业进行培养，不办理入伍手续，不享受军队院校供给制学员相关待遇；毕业时颁发教育部注册的普通高等教育本科学历学位证书，面向社会自主就业，无军籍毕业学员可参加军队文职人员招录。无军籍学员的录取条件应符合教育部颁发的《普通高等学校招生工作规定》及《普通高等学校招生体检工作指导意见》相关要求，其他条件以招生院校发布的招生章程为准。

现役士兵报考军校要早做准备

问：考军校、当军官是许多士兵的梦想。可否从专业的角度给有意报考军校的战友提几点建议？

答：一是通过权威渠道及时了解当年军校招生政策的变化，有的放矢地做好备考工作。二是高度重视文化科目考试，根据官方发布的考试大纲和复习资料尽早展开复习，打牢文化基础。三是加强军事基础素质和基本技能训练，对照今年新修订的《军事科目考核成绩评定细则（试用）》，认真研究考核内容、标准、方法等方面的具体要求，搞好针对性训练。四是结合个人意向和考试成绩合理填报志愿，特别注意所报院校专业的体检标准要求，根据个人体检结论填报。

机会总是留给有准备的人，祝战友们梦想成真！

来源：解放军报

责任编辑：霍宇昂