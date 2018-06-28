“间谍船”监视澳军舰？国防部这个回应太伤人了

原标题：今天国防部的这个回应太伤人了……

6月28日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校答记者问。

在回应澳媒炒作中国“间谍船”一事时，吴谦大校可以说是火力全开，还不忘一句话“降维打击”。

在回答记者有关澳大利亚媒体报道澳军舰在访问斐济期间遭遇中国“间谍船”监视一事时，吴谦回应称，澳媒报道纯属无中生有、异想天开。坦率地说，澳媒可能过高地估计了自己国家的实力。中方既没有理由、也没有必要对澳舰进行所谓的监视行动。澳媒这种通过歪曲报道博取眼球的做法，实际上暴露了自身缺乏常识、缺乏自信。在此我还想强调一下，新闻自由不等于胡编乱造。

据报道，此次澳大利亚媒体炒作所谓“中国间谍船”一事，指的是本月6月9日，澳大利亚广播公司网站称，澳大利亚最强战舰“阿德莱德”号两栖攻击舰在访问南太平洋岛国斐济期间，遭到了同样停泊在斐济港口的“中国间谍船”侦察监视。澳大利亚媒体耸人听闻的表示，这艘中国船只故意在同一时间抵达斐济，就是为了侦察澳大利亚最先进的军舰，而澳大利亚海军也充满警惕，宣称要“采取适当安全预防措施”。

据报道，事实上澳大利亚超过的所谓间谍船其实是中国“远望七号”航天测量船，这是和侦察船完全不同的两种船只，前者的主要任务是跟踪航天器和运载火箭，是一种民用科学舰船，主要设备“对天不对海”；而侦察船则主要依靠电子、光学技术来侦察对方的军事情报，是军用舰船。澳大利亚媒体将“远望七号”当做是所谓的间谍船，无疑是缺乏基本的常识。

责任编辑：张迪