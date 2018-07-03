环球时报：我们或许处在世界大变动的前夜

原标题：社评：我们或许处在世界大变动的前夜

世界是否处在一场大变动的前夜呢？看来很可能是的。特朗普政府发起的全球贸易战最终成为现实的几率越来越高，这将改变各国对世界秩序和21世纪国际关系性质的认知，进而带来一系列连锁反应。

贸易战不能看成是从天而降的，特朗普的个性也非它的唯一原因。原本西方主导的全球化经过发展，带来了一些西方始料未及的格局性变化，中国、印度等新兴市场崛起就是其中之一。美国认为这些变化削弱了它的绝对优势地位，希望单方面大规模修改全球经济规则。特朗普的极端贸易战威胁迎合了一些美国人的上述不满和焦虑。

由此看来，无论贸易战怎么打、打多大规模，美国都是执意要“改造世界”的。近一段时期特朗普政府激进的对外思维逐渐在美国占了上风，特朗普尤其有效控制了共和党。围绕钢铝关税的贸易前哨战可以看成是白宫对美国社会的动员过程。

华盛顿的新目标是：重新把美国变成贸易顺差国，恢复美国的全球制造业大国地位；确保美国科技的全面领先，排除出现挑战者的任何可能性；保持军事上高出一代的装备优势和无可比拟的综合强大，等等。

美国的计划将严重冲击以世贸组织规则为中心的国际贸易体系，打乱数十年自然形成的全球产业分工，造成几乎牵动整个人类的利益调整。危险的是，这种调整由于没有超越国家之上的权威加以管控，它会在一定程度上造成丛林法则的重新猖獗，带来各种不确定性和风险。

从目前情况看，反击美国是世界主要经济体对华盛顿发动贸易战的第一反应。这轮大变动将把世界带向何方，目前难以预测，但是美国将因为它要把全世界都变成华盛顿“经济藩属”的野心付出沉重代价，显然不可避免。

欧盟上周末透露风声说，它将与其他经济体一起形成对总价值约3000亿美元的美国产品进行报复。这是迄今外界报复美国关税威胁最大规模的反制设想，比中国已经宣布的反制方案还要大得多。

一旦贸易战打到单笔相互报复几百亿美元产品的阶段，它的恶劣影响大概就会是不可逆的了，并有了演变成全球贸易战争的可怕惯性。传统战争都是野心加侥幸心理共同发起的，它们难以中途停下来止损，看似非理性，但有它的内在规则。全球贸易战一旦开打，很可能也会是那样。

全球贸易战万一形成，那将会是一场混战，各方都无经验，也都没有盟友。但这里会有一个天然的法则：谁的野心大，谁的参战面广，谁就将树敌多，最可能成为众矢之的。美国就把自己置于了这样的位置。

中国须做最坏的打算，准备迎接这场正在到来的世界大变动。由于中国是最成功的新兴市场，我们的承压必然比一般国家大，这很难通过策略性应对躲开。我们要静下心来，接受这一基本现实。

但要看到，面对打破规则的变动，实力将是最大法宝。中国的综合经贸实力已在世界上位居前列，因此我们的抵御能力也将强于很多国家。中国没有别的国家还在挺着而我们却先行垮掉的理由。

中国要讲原则，不主动升级冲突，也坚决不做无原则的让步。我们要广交朋友，即使做不到联合行动，也要避免树敌。这样我们在混战中的主动性就会逐渐增加。

中国当然做不到在世界贸易大战中“独善其身”，但我们也肯定不会是唯一的受打击者，更不会是众矢之的。我们左右不了全球形势，但我们可以做到对一些重大风险实施管控，使自己更加平稳地度过这场危机，尽量减少中华民族复兴路上的成本。

责任编辑：霍宇昂