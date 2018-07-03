原标题：（国际）阿根廷总统马克里会见杨晓渡

新华社布宜诺斯艾利斯7月3日电 （记者倪瑞捷）7月2日，阿根廷总统马克里在总统府会见中共中央政治局委员、中央纪委副书记、国家监察委员会主任杨晓渡。

杨晓渡向马克里转达了习近平主席的亲切问候。他说，近年来习近平主席同马克里总统三次会晤，就新形势下深化中阿全面战略伙伴关系作出顶层设计，为中阿合作提质升级注入了强劲动力。中方愿落实好两国元首共识，深化中阿全方位战略合作。中国共产党愿同阿根廷共和国方案党加强治国理政经验交流，推动两党关系不断向前发展。

马克里请杨晓渡转达对习近平主席的良好祝愿，表示对阿中关系未来发展充满信心，期待习近平主席11月底来阿出席二十国集团领导人峰会，欢迎中国企业来阿投资兴业。

应阿根廷执政党共和国方案党邀请，杨晓渡率中共代表团于7月1日至3日访问阿根廷。其间，杨晓渡分别同执政联盟领导人、阿司法和人权部部长加拉瓦诺举行工作会谈，还考察了共和国方案党基层党建，同青年组织领导人互动交流。（完）

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