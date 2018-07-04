侵占保护区千余亩 宁夏循环产业园缘何成污染源？

原标题：非法侵占保护区千余亩，“循环产业园”缘何成为“污染源”？

作为国家“城市矿产”示范基地，位于宁夏灵武市的再生资源循环经济示范区为何建到了国家级自然保护区里？顶着“循环经济”帽子的产业园，为何竟成为当地最大的污染源？

近日，中央环保督察组对园区进行督察“回头看”发现，两年来，自治区发改委成“甩手掌柜”，地方政府寄希望于“保护区重新勘界”，均无视2016年中央环保督察提出的整改要求，导致园区始终未退出侵占的保护区土地，环境污染问题依旧突出。

6月19日，督察人员在一家汽车拆解企业向工作人员了解情况。新华社记者高敬摄

产业园建到保护区里，“再生资源”成“二次污染”

近日，记者跟随中央环保督察“回头看”督察组走进位于宁夏灵武市的再生资源循环经济示范区发现，尽管顶着“再生资源”“循环经济”的名号，但园区的很多企业却与绿色产业相距甚远。废旧汽车拆解露天作业，工作人员的衣服布满油污已看不清颜色，成片成片的油污渗入土壤中……

走进杰瑞邦达环保科技有限公司的厂区，约2000吨属危险废物的油泥，堆放在未做封闭处理的简易贮存池中。

而面对督察组的追问，企业人员谎称企业早已停止生产。直到督察人员当场拿出此前暗查的照片，并抽查企业生产运行记录后，企业工作人员才不得不承认白天故意制造停产假象，实际晚上偷偷摸摸生产。而就是这样不符合环保要求的危废处理设施，企业竟拿到了当地环保局的环评批复。

6月19日，杰瑞邦达公司油泥危废违规堆存。新华社记者高敬摄

类似污染现象在灵武市再生资源循环经济试验区并非个例。废钢铁、破碎废料、各种垃圾乱堆乱放，废机油等危废物去向不明，刺激性化工气体肆意排放……督察组当天随机抽查了6家企业，环境污染或风险问题均十分突出。据了解，截至目前，园区内“散乱污”企业20余家，约占企业总数的1/4。

灵武市再生资源循环经济示范区，是覆盖宁夏、内蒙古、陕西、甘肃、青海等周边500公里范围内的区域性资源再生利用基地，并于2011年正式成为国家“城市矿产”示范基地。

一座原本旨在消纳废旧物资，变废为宝的循环产业园，除了成为城市“藏污纳垢”之地外，还非法侵占宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区土地上千亩。

2016年，第一轮中央环保督察在向宁夏反馈督察意见时指出，2013年7月，自治区发展改革委批复的《灵武再生资源循环经济示范区总体规划》，侵占白芨滩国家级自然保护区实验区1293亩。

“假整改，真变通”，整改政令沦为空文

针对灵武市再生资源循环经济示范区存在的问题，2016年宁夏督察整改方案中明确，2018年年底前，自治区发展改革委牵头，调整《灵武再生资源循环经济示范区总体规划》，将侵占白芨滩国家级自然保护区土地调出规划范围。

然而，中央环保督查组此次“回头看”发现，在2016年第一轮中央环保督察反馈后，园区侵占保护区，以及一些手续不全、环保设施运行不正常的企业非但没有整改清退，反而继续引进新项目。2017至2018年间，仍有6个新建、扩建再生利用项目在园区落地。

“自治区发展改革委和灵武市以敷衍整改，甚至弄虚作假的方式应对中央环保督察，情节严重，性质恶劣。”督察组如此评价。

督察组认为，自治区发展改革委作为整改主要责任主体当起“甩手掌柜”。园区侵占保护区的问题整改应由自治区发展改革委牵头，但近两年来，自治区发展改革委仅是致函灵武市政府，要求其加快修编规划，并未采取其他实际行动，致使规划调整、生态恢复等整改任务未有实质性推进。因自治区林业厅等部门提出异议，规划调整中途搁置，为了推卸责任，自治区发展改革委“另辟蹊径”，竟然在2018年4月发文撤销《灵武再生资源循环经济示范区总体规划》，以“一撤了之”来应付整改。

而灵武市在园区整改过程中也表现出“重发展、轻保护”“不担当、不碰硬”的态度。在实质性整改工作基本没有开展的情况下，还擅自于2017年12月对整改任务自行进行销号处理。

在现场检查时，督察组询问灵武市有关负责人“两年来做了哪些工作”，他们表示曾“寄希望于自然保护区重新勘界，将产业园区调出保护区”。

严肃问责，让地方真正担起环保责任

据了解，日前，自治区发改委已会同灵武市政府依法责令21家违法侵占保护区企业6月底前全部停产，9月30日前完成搬迁，退出占用自然保护区的1293亩土地。

银川市也对相关整改不力涉及人员进行了问责，其中，对灵武市委常委、政府常务副市长朱立峰给予撤销党内职务、行政撤职处分，另有几名党政领导干部分别受到党内警告、记过等处分。

专家表示，中央环保督察是手段，不是目的。生态环境保护能否落到实处，关键在领导干部。对于督察中发现存在突出问题、对造成生态环境损害负有责任的领导干部，必须严肃追责。

“应通过督察切实传导环保压力，提升责任意识，在解决突出环境问题的同时，不断推动生态环境保护长效机制建设，让环保工作真正成为地方政府的日常工作。”宁夏社会科学院研究员李禄胜说。

新华社记者高敬、赵倩

责任编辑：霍宇昂