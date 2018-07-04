中俄或建联合空间站 航天局代表团本周赴莫斯科

原标题：俄媒：中俄可能建立联合空间站

据俄新社7月4日报道，俄罗斯火箭和航天领域消息人士透露称，中国航天局代表团和俄罗斯航天国家集团公司将就建立联合空间站的可能性进行谈判。消息人士称，中国航天局代表团将在本周末访问莫斯科，俄罗斯将与中国同行讨论载人项目领域的合作问题。

该消息人士表示，中方计划在未来几年内建立一个多模块的空间站，对俄罗斯在长时间空间飞行和建造大型空间设施的经验很感兴趣。此外，中国缺少一些关键技术，希望通过与俄罗斯建立合作伙伴关系来获得这些技术。

在此之前，俄罗斯航天国家集团公司和中国国家航天局已经达成一致，将扩大两国在研究月球和建立联合轨道集群项目上的合作。俄罗斯航天国家集团公司商务执行经理安东·日加诺夫表示，俄罗斯希望与中国合作制造超重型火箭，中国国家航天局秘书长田玉龙证实了该消息。

2011年，中国成功发射“天宫一号”，成为继苏联和美国之后第三个启动本国轨道站的国家，“天宫一号”与苏联的“金刚石”和“礼炮”系列轨道站类似，目的是为改进与太空飞船的对接和测试宇航员自动生命保障系统。“天宫一号”在2011年、2012年和2013年先后圆满完成了与神舟八号、神舟九号和神舟十号对接任务和几十项在轨拓展试验任务，2016年3月16日，天宫一号目标飞行器正式终止数据服务，全面完成了其历史使命。

2016年，中国成功发射“天宫二号”空间实验室，到2020年，中国计划开始建立多模块空间站。

责任编辑：霍宇昂