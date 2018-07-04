这支“中国队”在白俄罗斯阅兵式“踢”出了水平

原标题：燃！这支“中国队”在白俄罗斯“踢”出了水平

3日，白俄罗斯举行盛大独立日阅兵式。应白俄罗斯国防部邀请，中国人民解放军仪仗队首次参加这一阅兵式。

在10多个正式受阅部队中，由66人组成的解放军仪仗队按照俄文字母排序第一个接受检阅。

解放军仪仗队包括3名国旗组成员、3名手持指挥刀的分队长和60名持枪礼兵，共分6列。

他们的平均年龄不到21岁，平均身高达到186厘米。走过观礼台时，动作整齐划一，步伐坚定有力，在白俄罗斯阅兵式上走出了军威，彰显了国威。

中国驻白俄罗斯大使崔启明在阅兵式结束后表示，解放军仪仗队展示的不仅是威武之师、和平之师的良好形象，更是一个国家的文明与荣誉。

得知今年解放军仪仗队首次受邀参加白俄罗斯独立日阅兵式，很多在明斯克工作学习的中国人前往现场，期待一睹风采。他们举着中国国旗为解放军仪仗队加油助威，阅兵结束后还围着仪仗队唱起中国国歌。

白俄罗斯国立技术大学科技孔子学院老师赵芮说，能够在异国他乡看到中国军人严整的军容、挺拔的英姿和矫健划一的步伐，作为中国人感到又亲切又自豪。

一名白俄媒体同行对解放军仪仗队赞不绝口：中国军人英姿飒爽、动作整齐，方队走过时非常有气势。

尽管时差、天气、场地及饮食等原因带来种种不适，解放军仪仗队在6月24日和25日分批抵达明斯克后，未作调整就投入高强度的训练。

仪仗队大队长韩捷介绍说，为了在白俄罗斯独立日阅兵式上展现中国军人的最佳状态，仪仗队在出发前坚持每天训练12个小时，抵达白俄罗斯后每天的训练时间也接近10个小时。“为了更好展示中国军队的风采，多付出一些是值得的。”

阅兵式前，记者前往解放军仪仗队在明斯克所住营房探访，恰好遇上队伍在操场加训。记者看到，各分队长在用细绳检查仪仗队员们的动作和队形是否整齐，他们对每个阅兵动作的精度要求并不亚于国内的阅兵要求。

据介绍，解放军仪仗队按规定每个正步步幅75厘米，而白俄罗斯军人的正步步幅为80厘米。为了适应白方对阅兵方队行进速度的要求，解放军仪仗队进行了反复训练和调整。

韩捷说，解放军仪仗队的训练要求是“走百米不差分毫、走百步不差分秒”，在国内训练时坚持的是这个标准，到白俄罗斯参加阅兵也坚持用这个标准训练。

“阅兵训练很苦，”海军分队长郝卫坚说，“但这是解放军仪仗队首次到白俄罗斯参加阅兵式，我感到非常光荣和自豪。”

白俄罗斯总统卢卡申科在独立日阅兵式上致辞说，今年阅兵式首次邀请中国人民解放军仪仗队参加。第二次世界大战东西方主战场战胜国的士兵共同参加阅兵式，这很有象征意义。

在阅兵式上，一位胸前佩戴用中文写着“中苏友谊万岁”纪念章的老者得知记者来自中国后激动地自我介绍道，“我叫加夫林，今年93岁了，我1949年至1950年曾作为苏联空军代表在中国东北一个民用机场服役。很高兴今年有中国军人来参加阅兵。中白两国人民传统友谊历久弥新。”

在阅兵招待会上，白俄罗斯国防部国际军事合作司司长沃伊诺夫表示，2015年白俄罗斯仪仗队参加了纪念中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利70周年阅兵式，今年中国仪仗队又参加了白俄罗斯独立日阅兵式，这种方式有助于增进两国间的了解和信任，希望这样的交流今后可以继续下去。

责任编辑：霍宇昂