美国独立日绽放中国烟花 美网友：离不开中国制造

原标题：视界 | 美国独立日“绽放”中国烟花 美网友：离不开的“中国制造”

在刚刚过去的美国独立日（7月4日），盛大的庆典活动在全美各地举行，有美国媒体却关注到了一个让美国人有些“不是滋味”的事——美国的国庆节离不开中国烟花。

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独立日当天，特朗普发推点赞美国“做得很棒”，有美国网友就在评论里“抬杠”：“我们独立日点燃的烟花是中国制造的，吃的苹果派也不是自创的。我们必须互相依存。全世界都在照顾我们。”

美国全国公共广播电台网站刊文称，美国人今年将花费9亿多美元（1美元约合人民币6.6元）在烟花上，而7月4日当天，美国人庆祝独立日的绝大多数烟花只能依赖中国的供给。

▲华盛顿的烟花表演。

只看数据就足够说明问题。《福布斯》杂志网站刊文称，2017年美国从中国进口了价值2.68亿美元的烟花，几乎占总进口烟花价值的96%。文章强调，大量进口“中国制造”的原因是，中国生产的大量烟花爆竹现已足够安全，几乎在美国每个州都可以合法销售。

▲美国人在独立日到来前会囤烟花。

美国《财富》杂志网站报道称，2017年美国的烟花进口量是出口量的40倍以上。按照美国烟花爆竹业协会执行董事的说法，“99%供消费者在自家后院燃放的烟花都来自中国”，而用于专业表演的烟花也有70%打着“中国制造”的标签。

在发布了这些令美国人“瞠目结舌”的数据后，美媒忙不迭“挽尊”：我们原来不是这样的。《财富》文章提出，烟花制造行业在美国已经有上百年的历史了。

之前美国国内的烟花大多由美国烟花公司这样的老牌企业制造。但有点讽刺的是，这家公司的创立者是一位意大利移民，他1902年来到美国后在俄亥俄州开始制造烟花。在1976年美国建国200周年的纪念活动前后，对烟花的需求开始超过美国的供应能力，因此像美国烟花公司这样的企业开始进口，从意大利、墨西哥，尤其是从中国进口，且进口规模越来越大。

美国《大西洋月刊》网站还在独立日当天发布了一篇题为《升起中国生产的美国国旗》的文章，引起了美国民众对“国旗在他国制造是否会动摇它本身象征的爱国主义精神”的讨论。

事实上，不只是庆祝独立日所需的烟花、国旗，美国人生活的各方面早已离不开中国商品。

香港《南华早报》此前就报道称，在未来许多年里，世界其他国家为美国提供的消费品无论在数量、种类还是质量上都无法与中国相比，更别说在价格上了。美国生产商在国内肯定做不到这一点。

而在美国问答网站Quora上，很多美国网友发表了他们对生活中充斥“中国制造”的看法。有网友举例，美国人喜欢买智能手机、笔记本电脑等高端电子产品，而中国品牌的相关产品不仅比其他国家品牌便宜，而且质量甚至更好。还有网友称中国是“世界货仓”：就没有中国造不出来的产品！

责任编辑：霍宇昂