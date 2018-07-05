两位副总理韩正胡春华双双前往海南 所为何事

原标题：韩正、胡春华去了趟海南

7月1日至3日，中央政治局常委、国务院副总理、推进海南全面深化改革开放领导小组组长韩正在海南省调研并主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组会议。

调研期间，韩正前往博鳌乐城国际医疗旅游先行区，调研先行区规划建设情况；到东寨港国家级自然保护区，实地察看红树林保护和生态修复情况；到海口江东新区，听取新区规划情况汇报；到海南省政务数据中心，了解大数据建设有关情况，与中心工作人员互动交流；走进中国科学院深海科学与工程研究所，考察装备研发和科技创新成果；在三亚南繁育制种基地，实地察看水稻田，了解农业育种情况；在洋浦经济开发区，调研区内大宗商品交易、港口物流产业发展情况，考察国投孚宝30万吨级油品码头运行情况。

韩正还参观了海南建省办经济特区30周年成就展，考察博鳌亚洲论坛永久会址，出席海南省与中央企业战略合作协议签约仪式。

2日下午，韩正在海口主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组会议。

韩正表示，海南省和各有关部门要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持和加强党的全面领导，建立健全工作推进机制，完善人才发展制度，坚持规划先行、规划引领，确保把党中央、国务院决策部署落到实处，开创海南改革开放和经济社会发展新局面。

中央政治局委员、国务院副总理胡春华，全国政协副主席、国家发改委主任何立峰和推进海南全面深化改革开放领导小组成员、领导小组办公室、有关部门及企业负责同志参加会议。

上述消息表明，韩正有了一个新兼职——推进海南全面深化改革开放领导小组组长。韩正以这个新兼职，于7月2日主持召开了推进海南全面深化改革开放领导小组会议，胡春华也参加了这个会议。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，“推进海南全面深化改革开放领导小组”是个新机构，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》对此曾作出安排。

两个多月前，4月13日下午，习近平总书记出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会并发表重要讲话，宣布了一件大事：党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。次日，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》公布。

《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》的“保障措施”章节提出：完善实施机制，“研究建立重大问题协调机制，统筹推进海南全面深化改革开放工作。”

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，韩正主持召开的推进海南全面深化改革开放领导小组会议，是“推进海南全面深化改革开放领导小组”这个新机构首个公开报道的活动。

据央视新闻联播画面显示，会议现场，韩正左侧分别坐有胡春华，中央改革办常务副主任、国家发改委副主任穆虹，中央军民融合办常务副主任金壮龙，商务部部长钟山；右侧分别坐有发改委主任何立峰，国务院常务副秘书长、国务院金融稳定发展委员会副主任丁学东，生态环境部部长李干杰，国资委主任肖亚庆等。

会面显示，在会上讲话的还有胡春华，何立峰，海南省委书记刘赐贵，海南省长沈晓明，李干杰，钟山，文化和旅游部副部长项兆伦。

责任编辑：余鹏飞