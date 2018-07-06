中国女记者亲历普吉岛翻船：最可怕的两个半小时

原标题：中国女记者亲历普吉岛翻船事故：有生以来最可怕的两个半小时

泰国当地时间5日下午5点45分左右，两艘共载有127名中国游客的游船在返航普吉岛途中，突遇特大暴风雨，分别在珊瑚岛和梅通岛发生倾覆。

截止到7月6日10：50左右，搜救人员已发现17具遇难者遗体，翻船事故遇难者人数上升至17人，大部分遗体发现点距离事发处偏东方向约2公里。

图为被困游客

事发时，记者林颖颖正在事发水域另一艘船上，在狂风巨浪中，历经长达2个半小时的生死煎熬，最终脱险，平安返航。

以下是她的亲历：

泰国当地时间22：35，老公还在网上更新搜救的消息。大宝在身边睡着了，隔壁房间的小宝和爷爷奶奶，应该也已经入睡，不知道他们会不会做噩梦，会不会再现今天的经历。

在明天来临之前，我还是决定把今天记录下来，这是我有生以来，遇到的最可怕的一天。

不，应该说是最可怕的2个半小时。

如果一大早就知道有这么一出，所有人都不会想踏上这艘船半步。

上午7点半，我们出发去码头之时，天空刚从前一夜的一场雨中渐渐放晴。8点半到达码头，还有零星细雨。

等到9点半左右，泰国导游安排我们上船，大太阳已经出来了，我们一家照例做好防晒工作，开开心心地上船了。

这艘船的名字叫“海角七号”，也就是她，在那可怕的两小半小时中，载着我们在大风巨浪中，无数次冲上浪尖，跌进海里，把几十个人的生命都系在她半开放的身体上。

和后来翻船的可乘坐百人的凤凰号相比，海角七号并不大，约乘坐30名乘客，今天她上面所有的驴友，都是中国人。

此刻，大家散落在普吉的各个酒店里，也许此生再也不会相见，但我们每个人已经有了一个根植在记忆中的暗号。大多数人都不会忘记今天，这吓破胆的两个半小时。

时间倒退到下午4点27分，这么精准的时间，是后来翻看一张照片确定的。

在之前的半小时，我们结束了珊瑚岛和皇帝岛的行程，回到船上，开始返航前的最后两个项目：浮潜和海钓。

此前这一路都是艳阳高照，我们在海岛上还租了一个阳伞。

爸爸陪大宝下海浮潜刚回来，我陪小宝在船舱外的甲板上吹风，突然有一对情侣惊喜大叫说他们钓到鱼了，那是一头小马哈鱼，深蓝色的皮肤，长得有点诡异，大家围过来一阵拍照。我也问女孩借来了鱼，让小宝拎着，也凑热闹给他拍了几张照片。

就是这张定格在4点27分的照片。此时，我并没有留意，小宝身后的天色，已经阴暗到了一定程度。

拍好照片，随行翻译阿兵转达船长的发令，说马上要下大雨了，船得立刻出发返航。

这个时候，我们还在皇帝岛的码头旁边，离普吉主岛，有一个半小时的路程。

一个半小时，是上午我们从普吉岛码头，一路阳光微风，途经珊瑚岛，抵达皇帝岛的单程时间。

也许我们谁也没想到，我们的这次返程，开了整整2个半小时，而且是极度恐惧到麻木寒冷，随波逐流，到最后终于看到希望的，2个半小时。

图片来源：新闻晨报

船在风雨中返航了。一开始只是觉得雨有点大，风有点大，上午晕船呕吐的我，还在想着又要问船员要袋子。

可是过了不久，情况完全不对了，漂泊大雨倾盆而下，重重地打在我们的船顶，灌进了船舱，打在每个人的身上。

海角七号是半开放式的，除了船顶，四面没有墙，也没有窗，随着雨势越来越大，船长下令船员们，把船顶四周的塑料遮挡布放下来，用绳索固定在四周，但还是不能抵挡越来越大的雨。

更糟糕的，狂暴的风也加入进来，卷起几层楼高的海浪，如成千上万头野兽，扑打进船舱，一次又一次地灌进我们的耳朵，嘴巴，眼睛。还想把我们的船撕裂。

我的眼镜完全模糊了，恐惧一点一点的上来，左手紧紧抓着小宝的银手镯，右手紧紧搂着大宝，两个白天还时而闹情绪的孩子，现在异常安静，只是在海浪摔在脸上时，伸出手来把眼睛擦一擦。

我看到了船头鲜亮的救生圈，就提出，要让我们去重新穿上救生衣，之前上船时，大家以为要返航了，就脱下来挂在船头晾干。

当时只有一个念头，穿上救生衣，万一船被浪打翻，我们至少可以多再海上坚持一会儿。

很快有人响应，所有人都举手要救生衣。船员也很配合，马上挨个分发。晚上回到酒店，在救援新闻上，看到被救上来的人的照片，也都身穿救生衣。

这只是可怕的开始。手忙脚乱帮孩子和自己穿好救生衣后，情况更加不对了！雨越来越大，风越来越狂。双眼迷离地看看四周，大海，阴暗狂暴的大海。

有两三艘船，在我们目力所及的地方。风浪实在太大，在我们右手边的一艘船，一会儿腾上浪尖，一会沉入浪里，消失在视线里，过了好一会儿，才又看到。

也许在对面这艘船人的眼里，海角七号也是一样的惊险状况吧，真的很感谢这艘船，我们就这样，看见、不见、不见、看见，极度恐惧地互相慰藉着。

图片来源：新闻晨报

还是有几层楼的巨浪打来，还是大雨滂沱，还是一望无际的恐怖的海。时间太难熬，时间又失去了意义。

小宝揉着被海水一次次拍打的眼睛，问我，妈妈，什么时候到？

什么时候到？我们到底还能不能到？

我不可以跟他说，妈妈也不知道。于是我说，你数到一百，慢一点数，就到了。

他乖乖地数起来，风浪中听不见他的声音，只能感觉他冰凉的小手，随着数数，在有节奏地动着。

很快他大喊，妈妈，我数到一百了，怎么还没到？

暴风雨中，我也大声喊道：那我们玩个游戏，看看你数到多少，我们的船就到了？

他又乖乖数起来，但是明显感到他的希望减弱了，只是机械地开嘴合嘴。

两个孩子开始说冷，可以裹上身体的毛巾和衣服，都用完了，也都湿透了。大宝裹着大毛巾，蜷缩在我的手臂下。老公紧紧抱着小宝，一个劲地提醒他，不要睡着。

风雨中，我贴近孩子们的耳朵，问他们怕不怕，他们摇摇头，孩子有时比你想象中坚强太多。只是在后来安全抵达时候，两个人都说，当时怕极了。

大宝说：我以前从没有想到死亡，今天想到了。小宝说：我也很怕，就一直数数，看看到底数到几，我们能到。

到底什么时候能到？我的孩子还这么小，如果真的出什么意外……我的脑子开始胡思乱想，泪水喷涌而出，我对老公大喊：万一出了事，你要先救两个孩子！

之前一直说没事的老公，急了：会有什么事？

公公婆婆也大声把我喝住！

我拿掉眼镜，抹掉雨水，试着让自己平静下来。旁边坐着一家三口，后来知道他们从江苏常州来，女儿比我家大宝小一岁。女主人比我镇定很多，一直咬着牙坐在那里，一声不响，偶尔和我交换一次眼神。

很快，公公开始晕船，呕吐，也说冷，婆婆把两个人一起盖的大毛巾，全部让给了他。

后来下船后，婆婆偷偷告诉我，公公掌了十几年舵，什么风浪没见过，这是第一次见他晕船。有可能是年纪大了，也有可能是真的怕了！

不得不说，婆婆才真的是见过大风浪的人，她坐在我们桌子的对面，一直在鼓励我们，还和小宝开了几个玩笑，还总是盯着海面，在下一个巨浪打上来时，提醒我们：又要来了！

但是下船后，她说心痛，说再也不出海了，还说当我们所有人趴下时，她看到了几层楼高的巨浪，是她跑了几十年船，从来没有见过的。

船长是个黑皮肤的泰国人，大约30几岁，因为他的驾驶座位是全开放的，而且就在我们旁边，所以我看得很清楚。

风雨中，他站着，眼睛紧紧盯着前方，不时撸掉一把雨水，手里握着银亮的驾驶盘，左左右右。

突然，他露出一口白牙，冲全船的人笑了一笑，又好像是笑给自己看。这个笑是风雨巨浪里的一点星光，尽管没有多少热度，但瞬间给了我们一丝勇气。

我们全船人的性命，就全交给你了！

事后我真的很想问问他，这个笑，是不是他故意挤出来的，这样的航行，他以前有没有遇见过。

当时，我只能不停地祈祷，他之前无数过遇到过比这个更大的风浪，最后都安全到达了。

开始有些麻木了，当无数个巨浪打来，冲刷进口鼻眼耳，当船被冲上浪尖又沉入浪底，全船人都只是静默，也许有人在大喊，但完全听不见。只有浪，浪，浪的声音。

又过了不知道多久，老公离船长靠得最近，用英语问他，什么时候到。船长指指前方，点了点头，没有说话。

老公翻译给孩子和老人听：快到了快到了！

事实上，这句“快到了”，我们又等了50分钟，当我们经过珊瑚岛，又在风浪中剧烈颠簸了好久，才真的远远地看到，有灯火的岸！

仍深处风浪，又有几个大浪袭来，但是一颗心，总算落了一半。这时，船长开始抽烟，并换上了另外一位船员掌舵。他一定累坏了。

没有剧情里大难不死的欢呼，不过船上的声音明显多了起来，此前不时安慰着大家的导游阿兵，此刻也开始恢复了一点搞怪的本色，“我们这个行程，还有一个岛，你们要不要去？”

大家齐声叫出来：不去了！

船靠岸了，几十个人有秩序地下船。在这两个半小时里，我们双手紧紧抓住船上任何可以抓的地方，此刻，我们却无比急切的想要离开她。

船长又出现了，还是一口白牙，在打扫凌乱的船舱，我经过他的身边，回他一个微笑，说了声Thank you，但也许他没听见。

等我们上岸后，天已经完全黑下来了，码头上的救护车，警车闪着光，我们从车辆旁走过，还有采访的人群。

他们也许不知道，有一个中国的女记者，正牵着家人的手，浑身湿透，寒冷而庆幸地从他们身边，仓皇走过，活着回来，真好。

此刻，时间告诉我们是晚上7点08分。

岸上集合时，阿兵告诉我们，这是他当导游以来，碰到的第二次这么大的风浪，他还说，还有三艘船被浪打翻了，还在援救中。

大家双手合十，为驴友们祈祷……

此时此刻，我在酒店的房间里，敲下以上这些，很庆幸还能敲下这些。活着真好。

PS：昨晚先给爸妈打电话报了平安。写完倒头就睡，还算安稳，醒来清晨5点半了。查阅新闻，还有53个人失踪，有一个人已死亡，很多都是中国人（数据有待证实）。

再次觉得后怕，希望救援工作快一些再快一些！

昨晚发朋友圈的报平安消息，收到了几百条抱抱，还有好多亲戚朋友小窗来问候。

谢谢你。我们现在很好，太阳出来了，孩子们醒来打闹依旧，还在问什么时候可以去游泳？

我比昨天之前更加温柔的语气说，好。

接下来在普吉的几天，不会再安排出海了。谢谢每一位惦记着的亲朋好友，感恩，祝每一位都平安。

等回来，我们聚。

责任编辑：霍宇昂