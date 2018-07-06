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泰国普吉岛翻船事故遇难中国游客人数增至四人

泰国普吉岛翻船事故遇难中国游客人数增至四人
2018年07月06日 16:04 央视新闻
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　　[央视记者最新消息]

　　遇难中国游客新增2人，截至目前确认的遇难中国游客为4人。 一共127人，获救78人，目前失联人数为45人。（央视记者 骆魏）

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泰国普吉岛游船翻覆已致40人遇难 乘客大部分是中国人

责任编辑：霍宇昂

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