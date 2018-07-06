外交部回应泰国游船事故:多部委联合工作组正赴泰

原标题：外交部：中泰积极处置普吉岛附近游船倾覆事故

[环球网综合报道]2018年7月6日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者问道，据报道，5日，两艘船只在泰国普吉岛附近倾覆，船上载有133人，多为中国游客。请问外交部能否核实船上有多少中国公民？中国公民伤亡情况如何？

陆慷回应称，7月5日下午，两艘载有133名游客的游船分别在泰国普吉珊瑚岛、梅通岛倾覆，其中127人为中国游客。截至今天中午12点，中国游客中共有78人获救、47人失踪、2人遇难。部分受伤中国游客已紧急送医院救治。

党中央、国务院对此高度重视，习近平总书记等中央、国务院领导作出重要指示、批示。外交部第一时间启动应急机制，牵头成立多部委联合工作组正赶赴泰国协助工作。中国驻泰国使领馆工作组今早抵普吉参与处置，中国驻宋卡总领馆连夜派员赴医院探望伤员，协调院方全力救助，并组织志愿者教师、留学生赶赴各医院提供协助。

目前，普吉府尹已赶赴现场指挥救援，泰国海军、水警、旅游警察等部门派出多艘救援船只和直升机持续联合搜救，泰国陆海空均投入救援。中方对泰方积极搜寻和救治伤员表示感谢，希望泰方继续全力搜救失踪人员，并做好伤员救治、家属安抚及有关善后等工作。

中国政府和中国驻泰使领馆将继续全力为此次事故中中国同胞及其家属提供协助。

[外交部领保中心热线：12308，驻泰使馆求助热线：0066-642351752，0066-820367651。]

近期，海外连续发生涉及中国游客的交通安全事故。进入7月以来，暑期出境游进入高峰期。我们再次提醒赴海外旅游的中国公民提高风险防范意识，重视当地政府和有关部门的安全提醒，谨慎安排行程，安全第一。

责任编辑：霍宇昂