胡春华将访问布基纳法索有何特殊意义?外交部回应

原标题：胡春华副总理将访问布基纳法索有何特殊的意义？外交部回应

[环球网综合报道]2018年7月6日外交部发言人陆慷主持例行记者会，你刚才宣布了胡春华副总理将访问布基纳法索的消息。我知道，中布两国复交刚刚一个多月，那么这次中国政府代表团访问布基纳法索有什么特殊的意义？访问都有哪些安排？中方对此访的主要期待是什么？

陆慷回应称，5月26日，中国和布基纳法索在北京签署两国复交联合公报，正式宣布恢复大使级外交关系。中布复交后，两国关系发展顺利，各部门全面恢复交往联系，各领域合作有序展开。布基纳法索总统卡博雷将应邀出席于今年9月召开的中非合作论坛北京峰会。

胡春华副总理即将对布基纳法索的访问是中布复交以来首个中国政府代表团往访，距离复交仅仅1个多月时间，体现了中布两国政府对双边关系的高度重视。

胡春华副总理访布期间，将会见卡博雷总统，同蒂耶巴总理举行会谈，就中布关系、中非合作论坛北京峰会以及共同关心的其他问题交换意见。胡春华副总理还将同布方领导人共同出席中国驻布基纳法索使馆开馆仪式。

事实证明，中布复交完全符合两国人民的根本和长远利益，将为布基纳法索国家发展开辟更广阔前景，为布人民带来实实在在的福祉。我们相信，此访将为增进两国政治互信，全面推进各领域友好合作，深化两国人民的了解和友谊发挥重要作用，为中布关系未来发展注入强劲动力。

责任编辑：霍宇昂