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普吉岛翻船事故有16名中国游客确认遇难 仍有失联

普吉岛翻船事故有16名中国游客确认遇难 仍有失联
2018年07月06日 17:04 北京青年报
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　　据中国驻泰国宋卡总领馆，截至6日下午3点，中国游客在普吉翻船事件遇难人数升至16人，另有78名中国游客获救。据悉，目前还有部分中国游客在失联状态。领馆也在敦促泰方积极展开救援，争取找到更多的失联中国游客。（北青报记者熊颖琪 张雅 王天琪 赵萌 实习生 张月朦 刘思佳）

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泰国普吉岛游船翻覆已致多人遇难 乘客大部分是中国人

责任编辑：霍宇昂

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