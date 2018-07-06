外交部:万村通项目让非偏远地区小学生看到世界杯

原标题：外交部：“万村通”项目让非洲偏远地区小学生看到世界杯

据报道，近日，赞比亚总统伦古出席了在赞比亚东方省某小学举行的“万村通”项目启动仪式。中国驻赞比亚使馆也派官员出席。中国外交部发言人陆慷在今天（6日）的例行记者会上介绍，“万村通”数字卫星电视项目是习近平主席在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布的对非援助举措之一，目的是为了丰富非洲当地人民文化生活，促进中非文化交流和民心相通。项目已于去年8月正式启动，正在具备条件的25个非洲国家的1万个村落接入数字电视信号。赞比亚“万村通”项目是整个“万村通”项目的一部分。令我们高兴的是，赞比亚偏远地区的小学生们已经能够通过该项目收看到今年世界杯足球赛了！

当前，中非各领域合作快速发展，包括“万村通”在内的一大批合作项目有力支持了非洲经济多元化发展和自主可持续发展。今年9月将举行中非合作论坛北京峰会，对中非全面战略合作伙伴关系作出新的规划。中方愿与广大非洲兄弟一道，致力于合作共赢、共同发展，为中国和非洲人民带来更多的获得感。（央视记者 申杨）

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