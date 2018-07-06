原标题：泰国翻船事故已致4名中国游客死亡 沉船画面曝光

海外网7月6日电 当地时间7月5日下午5时45分，两艘共载有127名中国游客的船在普吉岛翻覆。据央视消息，截至目前，遇难中国游客人数已为4人，获救78人，失联人数为45人。

泰媒：事发时浪高5米 沉船画面曝光

据《曼谷邮报》报道统计，沉没船只 “凤凰号”上共载有105人，其中包括93名乘客、12名船员和导游；另一艘“斯瑞尼塔”号上载有42人，其中包括35名乘客、5名船员、1名导游和1名摄影师。

受当日暴雨天气影响，同时发生翻覆的还有一艘水上快艇，上面载有的2名游客，泰国警方证实，2人获救后已被带到安全地带。

泰国头条新闻网站曝光了船只沉没前的画面，并称事发时浪高5米。

据悉，5日下午，“凤凰号”在珊瑚岛（Hae）附近海域发生事故，沉没前被恰好经过的“LOVE ANDAMAN旅行社”船员看到。当时珊瑚岛附近浪高达5米，该旅行社船员穿上救生衣，成功用绳索救上了20多名中国游客。

中国外交部：多部委联合工作组正赶赴泰国

中国外交部发言人陆慷在今天（6日）的例行记者会上介绍，7月5日下午，两艘载有133名游客的游船分别在泰国普吉珊瑚岛、梅通岛倾覆，其中127人为中国游客。截至今天（6日）中午12点，中国游客中共有78人获救、47人失踪、2人遇难。部分受伤中国游客已紧急送医院救治。

陆慷表示，党中央、国务院对此高度重视，习近平总书记等中央、国务院领导作出重要指示、批示。外交部第一时间启动应急机制，牵头成立多部委联合工作组正赶赴泰国协助工作。中国驻泰国使领馆工作组今早抵普吉参与处置，中国驻宋卡总领馆连夜派员赴医院探望伤员，协调院方全力救助，并组织志愿者教师、留学生赶赴各医院提供协助。

陆慷指出，目前，普吉府尹已赶赴现场指挥救援，泰国海军、水警、旅游警察等部门派出多艘救援船只和直升机持续联合搜救，泰国陆海空均投入救援。中方对泰方积极搜寻和救治伤员表示感谢，希望泰方继续全力搜救失踪人员，并做好伤员救治、家属安抚及有关善后等工作。中国政府和中国驻泰使领馆将继续全力为此次事故中中国同胞及其家属提供协助。

[外交部领保中心热线：12308，驻泰使馆求助热线：0066-642351752，0066-820367651。]

陆慷强调，近期，海外连续发生涉及中国游客的交通安全事故。进入7月以来，暑期出境游进入高峰期。再次提醒赴海外旅游的中国公民提高风险防范意识，重视当地政府和有关部门的安全提醒，谨慎安排行程，安全第一。

中国驻宋卡总领事馆：已第一时间启动应急机制

据中国驻宋卡总领事馆消息，7月5日17时45分左右，两艘载有127名中国游客船只返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。事故发生后，驻泰国使领馆高度重视，第一时间启动应急机制。驻宋卡总领馆派工作组连夜赶赴现场，敦促泰有关部门全力搜救，慰问安抚受伤游客，组织志愿者教师和留学生赶赴医院为游客及家属提供协助。

截至次日（6日）9时，涉事中国游客1人溺亡、49人失联、77人获救，获救游客中5人受伤接受手术、6人留院治疗观察。经协调，泰普吉府尹即赴现场指挥救援，海军、水警和旅游警察等相关部门紧急出动数艘救援船、直升机持续进行海上联合搜救，海事局、防灾减灾中心、游客协助中心及各大医院均参与救援工作。驻宋卡总领馆将做好后续处置工作，尽最大可能挽救游客生命，不放弃任何一丝搜救希望，全力以赴为中国游客及家属提供协助。

目前，普吉、甲米、攀牙等泰南安达曼海域已进入雨季，天气多变，海风强劲，海浪汹涌，海况复杂，期间不适合乘船出海或下海游泳。驻宋卡总领馆提醒广大游客务必提高安全意识，事先了解天气海况，遇风高浪急等恶劣天气或海滩插有红旗警示时，切勿冒险下海或乘船出海，确保旅行安全。

中国驻泰大使馆：争分夺秒全力搜救

另据中国驻泰大使馆消息，7月6日上午，驻泰国大使吕健同泰国副总理颂奇紧急通电话，要求泰方妥善做好普吉游船倾覆事故搜救和伤者救助等工作。

吕大使表示，中国政府高度重视5日发生的普吉游船倾覆事故，当务之急是搜救失踪人员，请泰方务必动员一切可以动员的力量，争分夺秒全力搜救仍失联的中国公民。请泰方妥善照料和安排已获救的中国游客，全力医治受伤人员，接待好有关人员家属。希望泰方尽快查明事故原因，及时向中方通报搜救进展情况。请副总理阁下指示有关部门和人员，同中方保持密切配合，共同处理好此次事件。

颂奇副总理表示，泰国政府高度重视此次事件，已指示泰旅游和体育部部长、各有关部门和地方政府全力以赴做好搜救以及救助伤员和家属工作，并同中方保持密切配合和协调。（海外网/李萌）

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