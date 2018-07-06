原标题：港媒：解放军已发出预警信号 “台独”切勿错判形势

2018年6月28日下午，国防部召开6月例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校回答记者提问。（来源：国防部网）

海外网7月6日电 近半年来，国防部发言人已经两次就解放军军机军舰绕台一事明确表示，解放军一系列行动针对的是岛内“台独”分裂势力。对此，港媒发表评论称，相比于过去的“年度常规计划训练”说法，国防部这两次回应毫不避讳地直接公开挑明针对“台独”，实属罕见。港媒认为，这是解放军在向“台独”势力发出严重预警信号，“台独”势力切莫误判大陆对“台独”的底线。

国防部：解放军一系列行动针对的是“台独”势力

据香港中评社6日报道，继今年4月解放军空军组织多机型战机开展绕岛巡航之后，近日，解放军“济南”号驱逐舰、“黄冈”号护卫舰经台湾东部海域南下，由巴士海峡向西，并且在台湾西南海域逗留。有媒体称，这是解放军首次派出有“中华神盾”之称的052C型驱逐舰执行此类任务。但台湾防务部门却“闷不吭声”没有声张。

资料图：052C济南舰。（来源：解放军报）

国防部发言人吴谦6月28日回应此问题时谈到三点：第一，台湾是中国的一部分，捍卫国家主权和领土完整是解放军的神圣使命。第二，我们采取的一系列行动，针对的是岛内的“台独”分裂势力，为的是防止台湾民众的福祉因“台独”图谋而受损害。第三，我们将根据台海两岸形势的发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。

中评社评论称，国防部发言人字里行间传递出的信号是非常明确的，一是大陆对“台独”的立场是零容忍，二是大陆将积极采取行动解决“台独”问题。这既是对近来“台独”势力动作频频的预警，也是对“美台”军事互动升温的预警。预警是指在危机或危害发生之前，根据以往总结的规律或观测得到的可能性前兆，发出紧急信号。预警的目的是为了减轻或避免危机发生并造成伤害和损失。

那么，为何大陆军方敏感神经会被挑起，发出这样的预警信号？中评社进行了盘点。

台湾爱国人士持五星红旗在蔡办前参加活动（图源：台媒）

“台独”势力花样百出 挑战大陆底线

首先，“台独”势力花样百出逼近大陆底线。“台独”是一条不可逾越的红线，没有任何商量妥协的余地。比如赖清德多次抛出“台独”言论，自诩“务实的‘台独’工作者”，这是台当局首位在任行政部门负责人。随后，解放军在泉州海域进行了实弹军事演习。此外，自今年年初台当局降低“公投”门坎的相关修订法案实施以来，挑战两岸关系的“公投案”接二连三出现：今年3月，台湾“中选会”通过了所谓“2020奥运正名”的“公投”提案；日前，民进党当局又继续加推“禁止五星红旗”的“公投”提案，甚至助推所谓要“参加国际组织”的“公投”提案等。

评论认为，不论是“明独”还是“暗独”，“台独”势力这一系列挑衅动作，都在挑战着大陆的底线。大陆对台政策在“台独”问题处理上的态度也越来越坚硬和有底气，从“绝不允许”到“绝不容忍台独”，从“反对台独”到“处理台独”、“遏制台独”、再到有能力“挫败台独”，大陆军方也表示将根据台海两岸形势的发展变化，组织实施相关训练行动。

港媒提醒，这样的底线一旦被突破，后果将不堪设想，“台独”势力切莫低估了大陆的决心和能力，更不要低估了这条不可触碰的高压线的危险性。

美国打“台湾牌” “台独”势力蠢蠢欲动

其次，“美台”军事互动升温，美国频出“台湾牌”。而台湾当局为了与大陆作对，也乐于配合，甚至积极主动出谋划策成为美国牵制大陆的筹码。因此，近一年多来“美台”军事互动发展动向格外引人注目。美国通过“台湾旅行法”，并通过“2019年国防授权法案”建议美军参加台湾“汉光演习”。CNN还报道称，美国务院已提出要求派驻海军陆战队前往台湾，以协防“美国在台协会”（AIT），如果这一要求获得批准，将是近40年来美国海军陆战队第一次被派往台湾执行相关任务。

评论称，中方已多次强调，一个中国原则是中美关系的政治基础，美方应当恪守一个中国承诺，不与台湾方面发生任何官方关系和军事往来。而美国在向“台独”势力发出十分危险的信号，让“台独”势力误以为是美国对“台独”的公开支持，“台独”势力以为有了美国的撑腰，就可以更加肆无忌惮大胆地加足“台独”戏码。但美国必须注意的是，正所谓“过犹不及”、“物极必反”，如果美国这张“台湾牌”打过了头，触碰到大陆核心利益底线是非常危险的，更何况，与1996年“台海危机”时相比，如今中国军事等方面综合实力早已今非昔比。

“台独”切莫误判形势 以为可以为所欲为

评论强调，互利共赢、尊重对方核心利益、不冲突、不对抗，这是理性的战略选择。台海两岸形势的发展变化，是大陆军方下一步是否会采取行动、以及采取什么样的行动一个重要的判断标准，这既是危机也是转机。大陆并没有把路完全堵死，只要“台独”势力收起这颗蠢蠢欲动、不切实际的“台独”幻想之心，不再继续“搞事情”，那么大陆军方也将不会有所行动。

评论提醒，“台独”是影响当前两岸关系和平发展的最大威胁，如今大陆军方的预警信号已经发出，“台独”势力切莫误判了大陆的政治定力和决断力，以为有美国“撑腰”就可以为所欲为，以为有“两岸一家亲”的保驾护航就可以平安无事。毋庸置疑，一旦“台独”越过红线，大陆断然会采取措施。（海外网 姜舒译）

责任编辑：霍宇昂