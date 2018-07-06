原标题：香港末代港督大肆吹捧“港独” 港媒斥责：太无耻！

彭定康

海外网7月6日电 香港末代港督彭定康一直“不甘寂寞”，经常对香港事务指手画脚，日前又就香港回归二十一周年大放厥词，由《中英联合声明》谈到黄之锋等非法“占中”分子。

据香港《文汇报》消息，彭定康每次谈及香港，一定不忘祭出《中英联合声明》作为“护身符”，这回也不例外。他妄称，“英国有权监察《中英联合声明》在港的落实情况”，还说，“有人声称香港的未来与英国无关，我感到特别奇怪。”此外，彭定康还乘机对梁天琦、黄之锋等人大加吹捧，称其行为是他“有生以来见过最勇敢的表现。”

报道直斥，彭定康“太无耻了”，其态度嚣张，但内容却不值一哂，“徒显其厚颜和饶舌的政客嘴脸而已”。因为关于香港，“开宗明义、清楚明确，一九九七年七月一日以后的香港是中国一部分，与英国无关。”

多次对香港事务指手画脚

事实上，彭定康近年来屡屡以前港督身份对香港内部事务指手画脚，用诸如“非常缓慢”、“惊讶”等字眼点评香港的民主；曾参与“占中”行动，并以“道德高地”形容违法“占领”事件。

黄之锋、周永康及罗冠聪等。（图源：港媒）

上个月，彭定康就香港“本土民主前线”发言人梁天琦因暴动罪被判入狱6年，再次妄言“有关法律违反国际人权并被滥用”。英国国会议员也称，“香港特区政府利用这条法律恐吓‘民主运动’并削弱了香港言论自由。”对此，中国外交部驳斥，香港是中国的特别行政区，香港事务完全是中国内政。我们坚决反对任何外部势力干预香港事务和特区的司法。

而对于彭定康以《中英联合声明》作为“护身符”。外交部也明确指出，现在香港已经回归祖国怀抱20年，《中英联合声明》作为一个历史文件，不再具有任何现实意义，对中国中央政府对香港特区的管理也不具备任何约束力。英方对回归后的香港无主权、无治权，无监督权。

林郑月娥：在大是大非上，态度绝不含糊

对于彭定康的言行，香港《大公报》评论称，一个早已过气的英国政客一再替“港独”势力张目，到底是不甘寂寞还是别有居心？但事实却是，尽管香港特区和英国仍有诸多商贸往来，但香港的未来早已和英国没有关系。彭定康不顾当年在港劣迹，不断攻击抹黑香港，不仅帮不到“港独”分子，反而是帮了倒忙。

香港特首林郑月娥也曾就彭定康言论表态，在被问到“往后会否有可能拒绝前港督彭定康入境”时，她表示，“不能排除任何可能。”今年7月1日，林郑月娥明确表态，过去一年，特区政府坚持“一国”之本，在大是大非上，态度绝不含糊，对触碰国家底线的行为绝不容忍，并无畏无惧地正确处理中央和香港特区的关系，加强各界对宪法、《基本法》和国家安全的认识。与此同时，特区政府善用“两制”之利，在中央的大力支持下，积极参与“一带一路“倡议，并与粤澳共同谋划“粤港澳大湾区”发展。（海外网 朱箫）

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