江苏泰兴数万吨废料污泥堆长江边追踪：5人被处分

原标题：江苏泰兴数万吨化工废料和污泥堆放长江边追踪：进一步加大整治力度，已有5人被处分

记者6日从泰兴市政府获悉，针对近期生态环境部通报的两起环保不作为问题，泰州、泰兴两级纪委监委介入展开调查，目前已有5名相关责任人被处分。

泰兴市滨江镇头圩村紧靠长江岸边的污泥堆积池（6月11日无人机拍摄）。新华社记者 季春鹏 摄

6月11日、20日，生态环境部先后通报了泰兴市滨江污水处理有限公司违法倾倒污泥和泰兴化工园区扬子医药西侧地块填埋化工废料问题，批评泰兴市政府对中央环保督察交办的问题未做整改，存在敷衍塞责等问题，给周边环境和长江水质安全带来巨大威胁。

泰兴市滨江镇头圩村紧靠长江岸边的污泥堆积池（6月11日无人机拍摄）。新华社记者 季春鹏 摄

7月2日，新华社“新华视点”栏目播发稿件《中央督察两年有的丝毫未改，有的不减反增——江苏泰兴数万吨化工废料和污泥堆放长江边调查》，披露了堆放在长江岸边的污泥不减反增、化工废料未及时清理的具体原因，引发各界高度关注。

据介绍，泰州市纪委监委给予泰兴市委副书记、泰兴经济开发区党工委书记张坤党内警告处分，给予泰兴经济开发区党工委副书记、泰兴经济开发区管委会主任吉勇党内严重警告处分。泰兴市纪委监委给予泰兴经济开发区管委会副主任王新宇政务记大过处分，给予滨江镇环保科科长景龙飞党内警告处分，给予泰兴市滨江污水处理有限公司法定代表人、常务副总经理曹国家撤销党内职务处分。

针对存放在长江岸边约4万吨污泥处置问题，泰兴市政府已制定污泥处置工作方案，邀请专家对方案进行评审后，决定采取干化脱水、药剂固化、原位固化三种方式对生化污泥进行预处理。

截至4日下午5时，累计干化处理污泥约4532吨，固化处理污泥约6404吨，运入暂存库污泥10682吨。从15日起，作业现场10台带式压滤机、6台高压板框压滤机将全部运行，届时日均污泥预处理能力将达2000吨，确保8月15日前规范转运暂存污泥完毕，2019年6月底前安全处置完毕。

针对扬子医药西侧地块填埋化工废料的问题，泰兴市政府已编制转运、暂存、处置等方案。目前，填埋场地四周已安装防尘隔离栏，场内铺设了防雨膜。填埋场地下坡边沿雨水收集明沟施工结束，并安有400根防渗桩。洗车台设备正在采购，配套集水池正在抓紧施工。泰兴市政府已委托生态环境部南京环境科学研究所编制相关综合治理方案，预计8月15日通过专家论证后立即组织实施。

此外，泰兴市相关部门将对沿江1公里范围内的化工企业，进一步加大整治力度，确保拟淘汰关闭、搬迁转移的21家企业年底前全部拆除、搬迁到位。对拟改造升级的企业，再次逐家进行深入评估，再确定一批搬迁转移项目，提升转型升级的标准。此外，泰兴市环保部门将从严环境执法，倒逼企业转型升级，确保环境持续改善。

同时，泰兴市政府将进一步完善督察反馈机制，加大问责力度，对整改工作进展缓慢、作风不实，不担当、不作为的责任人及时严肃追责，确保整改承诺落实到位、环境风险隐患整改到位、群众反映的环境问题解决到位。

记者郑生竹

责任编辑：霍宇昂