普吉游船倾覆事故亲历者:船上的坐垫都被大风卷跑

原标题：我们采访了普吉游船倾覆事故的中国救援者和风暴亲历者

截至目前，船上127名中国游客中，16人死亡、33人失踪，另有78人获救，受伤游客已送当地医院治疗。

据新华社6日报道，7月5日，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨发生倾覆事故。截至目前，船上127名中国游客中，16人死亡、33人失踪，另有78人获救，受伤游客已送当地医院治疗。

习近平就泰国普吉岛翻船事件

作出指示

事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，外交部和我驻泰国使领馆要加大工作力度，要求泰国政府及有关部门全力搜救失踪人员，积极救治受伤人员。文化和旅游部要配合做好相关工作。习近平强调，目前正值暑期，外出旅游人员较多，一些地方雨情汛情等情况突出，各地区各有关部门要及时进行风险提示，提醒旅行社和游客增强风险防范意识，消除安全隐患，加强安全检查监测和应急工作，切实保障人民群众生命财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要求全力搜救我失踪游客、救治伤员，妥为做好善后工作。要重视做好外出旅游人员安全防范工作，通过境外中国公民保护机制，切实维护好我公民合法权益，确保出行安全。

按照习近平指示和李克强要求，外交部和我驻泰国使领馆已启动应急机制，积极协调泰方全力开展搜救工作、救治受伤人员。泰方正持续增派救援力量，全力开展搜救。目前，外交部、交通运输部、文化和旅游部已组成联合工作组赶赴泰国普吉参与现场处置。

参与普吉游船倾覆事故搜救的

中国救援者

普吉游船倾覆事故牵动了中泰两国的心。

6日，泰国普吉岛一家由华人组成的民间救援队—普吉蓝海救援队闻讯参与救援。该救援队的成员“牛仔”向环环介绍称，今日救援工作取得的最大的进展是实现了船只定位，并进行初步勘测。截至发稿时，“牛仔”传来信息，今日已有15名遇难者遗体被打捞上来，由不同打捞队伍完成。

普吉蓝海救援队队员。

普吉蓝海救援队提供的搜寻现场图。

“我们在前往救援的路上，就有消息传来称，6名遇难者的尸体被发现，另外还有2名幸存者。”“牛仔”介绍称，在抵达事故现场时，他们发现海面浪很大，搜救工作并不容易。“海上有浪的同时，水下还有洋流，加上能见度不高，水深，搜索海域并不小。”这一切都增加了搜寻工作的难度。

而在如此困难的情况下，这支搜救队伍又是如何展开工作的呢？“我们先用船的声纳寻找，在大概确认沉船位置后，放下了一个摄像机，对水下情况进行了解，之后采用了放绳拖寻的方式，绳索底端挂到了沉船。随后我们的潜水员延绳索下潜，确认了沉船的位置。”

虽然船只位置被确定了，但接下来的打捞工作仍困难重重。据“牛仔”介绍，涉事船只所在的位置很深，为水下44米左右，且向右舷倾覆。他们虽然在水下发现多具遇难者遗体，但由于装备有限，无法把水下遇难者的遗体打捞上来。

普吉蓝海救援队提供的搜寻现场图。

至于包括打捞尸体在内的进一步救援工作将如何展开，“牛仔”表示，他们并不是唯一参与救援的队伍，各家都有各家的方案，所以还要等到最终的方案出来才能知道怎么做。

普吉蓝海救援队提供的搜寻现场图。

截至发稿时，“牛仔”传来信息，今日已有15名遇难者遗体被打捞上来，由不同打捞队伍完成。“牛仔”还透露，昨天事故发生之后，泰国的政府、军方高度关注此事，当地的华人华侨也自发组织展开救援。但出海搜寻是高度专业的事，并不是所有人都能做，所以今天参与搜寻的都是专业人士。

风暴亲历者讲述可怕经历

“你想象不到当时多么可怕，我在普吉岛待了一年多，从没见过这么危险的情况。”谈到5日泰国普吉岛海域的那场风暴，“熊猫”（网名）心有余悸。“熊猫”算是幸运的，他所在“天秤”号潜水船经受住了风浪。另一艘“凤凰”号游船则在风暴中倾覆，导致数十名中国游客伤亡或失踪。

6日，环环采访到亲历这场死亡风暴的“熊猫”，这名中国小伙在普吉工作已经一年多，是“天秤”号潜水船上的一名工作人员。“熊猫”介绍说，当天本来天气还不错，“天秤”号正从小皇帝岛驶往大皇帝岛，突然一阵黑压压的乌云扑过来，能见度瞬间降到只有几十米。强风带来巨浪，船身一直摇摆，船上的坐垫都被大风卷跑了，场面非常可怕。

“幸亏‘天秤’号是一艘比较大的船，没有出事。”“熊猫”接着说，他们在行使途中，遇到一对驾驶摩托艇的俄罗斯情侣在求救。要命的是，这对俄罗斯人没有穿救生衣。船员先是抛出救生圈，把女孩救上来。轮到这名男子时，他不舍得放弃摩托艇，所以花了很长时间才把他救下。“当时都傍晚6点多，天快黑，再晚就来不及了”。

另一名逃生的中国游客6日在社交网站上写道：开船不久，就来了暴风雨，导游马上叫我们躲进船上的小房间里，真的是一瞬间的事，站都站不稳，风很大，整个人都是歪的，很多东西都吹走了，导游和船员把我们一个个拉进去。浪越来越高，船身都快翻成90度了，中途有几次，浪冲进船里，坐在一排的人因为船歪得太厉害，全部扑倒到另外一边的人身上……后来看了新闻，才知道有船在珊瑚岛附近出事……

环环6日还接到一个投诉电话，对方称，她的一对朋友当时正在一艘30多人的游船上，男生正在上厕所，突然船上起火，船员纷纷跳海，开着摩托艇跑了。女生在导游的催促下也跳海，借着漂浮球和冲浪板游到附近的小岛上。6日上午终于联系上男生。由于在海里浸泡时间长，两人伤情比较重，需要转院。“他们的手机都没了，是借导游的电话告诉我们情况的”。由于没法联系到两名当事人，记者无法确认这些说法是否属实。

普吉岛游船倾覆事故

时间梳理

2018-07-05

当地时间7月5日下午5点45分左右，在泰国南部普吉府，两艘共载有127名中国游客的游船在返航普吉岛途中突遇特大暴风雨，发生倾覆。

2018-07-05

进入深夜，救援行动由于天黑中断。截至凌晨，事故已造成1名中国游客溺亡，76名中国游客获救，另有数十人暂时无法核实下落。

2018-07-06

早上6时30分，因天黑而中断的救援活动恢复。在上午的搜寻过程中，又发现另外12具遗体，两船翻船事故死亡人数上升至13人。

2018-07-06

泰国船长回忆倾覆原因时称，当时天气恶劣，垃圾卷入排水系统导致船体不稳，又有大浪打来，引发事故。泰国副总理巴威则表示，涉事船只不顾泰国气象厅警告，擅自出海。

2018-07-06

泰国海军潜水员找到其中一艘沉没游艇，并打捞到26具遇难者遗体，加上此前发现的遇难者，死亡游客人数已经增加至40人，剩余失踪者仍在持续搜寻中。

责任编辑：霍宇昂