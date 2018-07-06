美国那船大豆可能“凉”了 这些国家大豆却笑了

原标题：热点 | 美国那船大豆可能“凉”了，这些国家的大豆却“笑”了！

我国日前决定，从7月起将对原产于印度、孟加拉国、老挝和斯里兰卡等国的进口大豆实行零关税。这一重大贸易政策的调整，将会给我国的农产品对外贸易带来哪些变化呢？

主动降低关税税率体现大国责任感

6月下旬，中国国务院关税税则委员会发布《关于实施〈亚洲-太平洋贸易协定〉第二修正案协定税率的通知》。《通知》指出，7月起我国将对原产于印度、孟加拉国、老挝、斯里兰卡和韩国的进口大豆关税税率，从3%下调至零。专家分析说，中国主动降低关税税率，体现了中国的大国责任感。

国务院发展研究中心农村经济部部长 叶兴庆：全球农产品的平均关税是60%。而中国目前的农产品平均关税是15.3%，相对于我们人多地少这样一种自然禀赋来说，这样一种关税水平是非常之低的，也就是说我们对外开放的门槛、力度是大大超出了发达国家，也超出了同等条件的其他的发展中国家。

促进我国大豆进口来源多元化

巴西、美国和阿根廷是中国进口大豆的三大主要来源国，来自东南亚的进口大豆数量相对较少。专家认为，虽然数量少，但作为新兴的大豆出口国，客观上也能促进我国大豆进口来源的多元化。

中国社科院研究员 李国祥：增加了大豆进口的来源，将来更加有效地提高我们国家应对风险的能力，减少过去高度依赖少数国家进口大豆所带来的市场冲击。其他国家、其他来源的增加，也会增加国内的供给，保证市场的稳定。

责任编辑：霍宇昂