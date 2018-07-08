北京北四环东路望京桥附近着火 已被扑灭(图)

来源：北京交通广播
最新：据北京消防，目前火情已灭。
今天上午8时左右，北四环东路望京桥附近着火，现场浓烟滚滚。目前起火原因、人员伤亡情况均不明。消防已经进入现场处置。途径车辆遵行交警安排，注意行车安全。北京交通广播记者正赶往事故现场。（图片来自网友）
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