明年起全国高铁或将实现刷证进站 无需再换纸质票

原标题：你还在排队取票？明年起全国高铁或将实现刷证进站！

中新经纬客户端7月8日电 以后乘坐高铁不用取票了？

高速铁路的应用，大大节省了旅客出行的时间成本，但同时，“网上订票-站台排队取票”的模式也成为不少乘客的小烦恼。

智能进站：

“能识别人脸，却‘读不懂’身份证”

目前我国大多数地区仍局限于“票证同验”的进站方式，旅客需要换取纸质客票进行验票、检票。因此，对于一些潜意识里认为不用取票就能上高铁的人来说，误车风险极高。在北京工作的黄女士就曾遇到过“没取票进不了站”的窘境。

今年春节假期，黄女士在山东老家过完年准备返京工作时发现，老家的高铁站已经开通了“人脸识别”功能，正准备刷脸进站的她却被提示“请将纸质车票如图示位置放置于身份证上方”。在北京和山东间往返多次，黄女士从来没有取过纸质票，现在开通了刷脸进站功能，却要求自己取了票才能进站。

“刚看到人脸识别闸机的时候还觉得很高科技，直到刷脸进站的时候才发现它的识别功能并不智能，以前人工检票口只需要刷身份证就能进站，现在呢？那台机器只认火车票。”黄女士说，“于是我匆匆赶去人工检票口，可发现队伍已经排到了门口，只好麻烦别的乘客插了个队。”

黄女士还曾因未取纸质票，被高铁站的工作人员“警告”一次。“前一阵我去成都找朋友，还信誓旦旦的告诉她高铁票不用取，直接刷身份证就行。谁知到了检票口，明明闸机上注明了身份证验票处，刷了却毫无反应，随后工作人员就警告我们说，这次先让我们通过，下次必须取票出站。”

另外一次在武汉未取票的经历，则是直接让黄女士误了车。

在经历了多次“无票窘境”后黄女士都会提前取票，但售票口和自动售票机前的人时多时少，预留时间难控制也一直困扰着她。黄女士向中新经纬感慨，取票手续不仅增加了旅客的时间成本，也使铁路部门付出了相应的设备和管理等成本。

告别排队取票

明年起全国高铁或将实现刷证进站！

7月5日上午，由中国铁路总公司、科学技术部、北京市人民政府、天津市人民政府共同主办的“智能高铁发展暨京津城际铁路开通十周年论坛”在北京举行。此次论坛宣布，电子客票将于明年在全国推广，以后乘坐高铁终于不用取票了！

据人民铁道网报道，在开幕式上，中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福公布了多项铁路建设的近期规划，其中提到将于2018年四季度试点运营电子客票。届时，在部分试点线路上，乘客或可实现“刷手机”、“刷身份证”直接进站乘车，而无需换取纸质车票，明年将在全国高铁推广。

据了解，电子客票也叫“无纸化客票”。是指旅客通过互联网订购车票之后，无需前往售票处取纸质车票，仅凭有效身份证件直接到车站办理乘车手续即可进站乘车，真正实现“无票乘车”。

此外，陆东福还宣布，2018年8月8日，复兴号将在京津城际实现时速350公里运行；2019年，智能型复兴号动车组将率先在京张高铁投入运用，为北京冬奥会打造亮丽风景线；2020年，京雄城际铁路建成通车，为打造轨道上的京津冀、服务京津冀协同发展提供运力保障。

责任编辑：霍宇昂