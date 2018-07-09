欧媒急了：欧洲还在睡大觉 看人中国咋应对贸易战

原标题：欧媒急了：欧洲还在睡大觉，看人家中国怎么应对贸易战！

昨日，英德两家媒体分别发表评论文章，不约而同地认为，面对特朗普政府发起的贸易战威胁，欧洲应该向中国学习。

英国《卫报》7月8日文章：

《中国的科技投资热——欧洲还在睡大觉？ 》

▲英国《卫报》文章截图

说到产业战略和国际竞争，没有比欧洲的听天由命与中国的钢铁般意志更对比鲜明了。无怪乎，是中国而非欧洲，提出组建应对特朗普的统一战线。连华盛顿的恐吓都不能让欧洲决策者从睡梦中醒来。

如今，媒体几乎每周都发布新闻，说什么北京又在某领域胜过布鲁塞尔。近日出现三件此类事情。一、中国招商局集团与北京的稳石投资和伦敦的Centricus投资公司成立一个150亿美元的基金，与投资世界最有前途科技公司的软银的“愿景基金”竞争。二、中国最大锂电池企业之一宁德时代新能源科技有限公司与宝马集团签署10亿欧元协议，要在欧洲建工厂以满足对电池急剧增加的需求。三、法国最重要企业之一波洛莱集团与中国科技巨头阿里巴巴达成协议。前者希望把后者庞大的云计算帝国用于其所有业务。

对于这些新情况，有着中性甚至正面解读。有人说这是欧洲资本利用来自中国的商机。但这也暴露了欧洲产业战略的严重不足。欧盟委员会4月份公布的人工智能战略是基于一个有待检验的假定，即布鲁塞尔能成功动员近180亿欧元私有资本补益欧洲现有计划。但这要求说服像戴姆勒——目前其最大股东是中国吉利——这样的企业，去投资欧洲科技基金，而非软银或中国招商局。

欧洲领导人已意识到电动汽车电池的挑战，但像宝马、戴姆勒这样的欧洲企业不断把订单交给中国生产商，挑战就难以解决。云计算方面情况也差不多。

欧洲企业正遭遇特朗普猛烈火力。在美国威胁欧洲最重要产业之际，欧洲理应威胁报复美国最重要的产业，却无力这么做。目前最好办法是与中国企业多做生意，减少对美国巨头的依赖。欧洲巨头们不会衰微，但日益被外国老板和科技支配。在当今新常态下，欧洲决策者的午睡越来越像昏迷。

（作者叶甫根尼·莫罗佐夫，乔恒译）

德国《经理人杂志》7月7日文章：

《我们可向中国学习什么 》

▲德国《经理人杂志》文章截图

特朗普分裂了西方。无论在经济上还是军事上，欧洲人都没做好应对准备。只要我们不改变，就会仍依赖美国并遭勒索。欧盟尤其是德国，可从中国学到很多东西。

与欧洲人不同，北京领导层早就明白中国不能永远依赖出口驱动的经济模式。尤其是自由贸易不断受到威胁的情况下，大规模出口经济会令国家非常脆弱。自2008年以来，中国经常账户盈余已减少一半多，这有助经济平衡。

欧元区应向中国学习，尤其是北京的宏观经济战略，最重要的是四个要素：增加工资，特别针对低收入者；加强贫困地区财政拨款；升值货币；推动更容易的信贷条件，以促进国内投资。这些政策推动国内需求，抑制住出口势头。有助于化解贸易冲突。较贫穷地区也在中国经济发展中占一席之地。由于工资上涨，中国社会稳定。欧元区则走向另一条道路。结果是，多数成员国现在都有经常账户盈余。我们可学习“中国道路”。

（作者亨里克·穆勒，青木译）

责任编辑：霍宇昂