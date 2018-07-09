商务部研究员：史诗贸易战 不能指望三五个月解决

原标题：史诗级贸易战，不能指望三五个月就解决

从大国竞争视角看贸易战。

这场贸易战爆发以来，特别是最近一个多月，有一种声音认为中美贸易战根源在于我方，是我方放弃韬光养晦策略，把美国从朋友逼成了敌人云云。我认为这种说法对中美关系发展状况缺乏基本了解。

特朗普胜选以来，我方为稳定、发展中美关系付出了巨大努力，从习主席到访海湖庄园，到特朗普访华时签署的2500亿美元协议，再到刘鹤副总理在两会前夕访美，世人有目共睹。所以，尽管我们不想打贸易战，但这场贸易战爆发是不可避免的，是不以人的善良意愿为转移的。

应对这场贸易战，我们要打总体战，而且也是持久战，不指望这三五个月就能解决，起码要打算持续美国经济周期当前的这一个景气阶段结束，或是特朗普的这一个任期结束。只有做好这个起码的打算，才能争取较好的结果。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员 梅新育。（夏宾/摄）

有一个严峻的问题，就是这场中美贸易战是否意味着中美全面激烈的对抗？我认为，在可预见的未来，中美全面对抗的这种风险概率是比较低的，或者说是相当低的。

不错，特朗普在国际事务方面行动表现得非常咄咄逼人，但仔细审视他的诉求，他追求的目标并不是战略扩张，而是战略收缩，他是在以咄咄逼人的姿势实施战略收缩。对此，中国需要准确把握；行为的方式和目标，这是两回事。这样，从现在开始到未来的十几年内，可能是中美关系风云激荡、也非常关键的一个窗口期，如果中国能够把握好、处理好这个窗口期的话，可能会开创和平崛起的历史新篇章。

伐交·伐兵

应对贸易战，中国需要讲策略。

《孙子兵法》有云：上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。在这场贸易战中，对中国而言，现在能做的策略是“伐交”。事实上，这几个月中国也一直在做“伐交”的工作。在这个方面，我们应该感谢特朗普先生，替我们外交部门把“伐交”的工作做了一半。特朗普同时向全世界贸易开战，我真没有想到他能做到这样，这样就为我们下面“伐兵”创造了一个相对良好的外部环境。

在这场贸易战的“伐兵”问题上，要注意几点：

第一，中国要充分考虑防范应对极端状况。假如对中国出口到美国的全部商品都额外加征关税，中国能不能经受住冲击？我认为，这种冲击中国能够经受得住。

即使不考虑内需，中国向美国全部出口都被额外加征关税，也并不意味着中国对美出口商品会全部退出市场，因为中国对美国出口的很多大宗商品在美国和全球市场占有率特别高，美国即使额外加征关税，也没有合适的地方去寻找替代货源，只有提高销售价格，这是其一。

其二，对于额外加征关税行为，不要低估世界各国企业界应对的手法和调整的弹性。

其三，如果中美贸易战止步于每一方500亿美元的规模，那么对双方经济、社会生活全局的实际影响较小，绝大多数普通民众可以做到基本无感。如果贸易战持续加码，打到2500亿美元、4500亿美元，甚至向中国5000多亿美元对美出口全部加征关税的话，美国经济社会生活遭受的冲击就会凸显出来。那时，我们还需要考虑这样一个问题：

按照美国经济周期运行规律，在没有大规模贸易战干扰的情况下，美国经济结束当前的景气、步入萧条应该是在2020年前后，大规模贸易战是否会推动萧条提前到来、并加深萧条程度？

面对未来的、可能不太久远的新一场美国经济萧条，我们届时该如何反危机？尽管美国经济必将到来的这场萧条还有一两年左右时间，但我们现在就该开始前瞻思考了。

在这场贸易战的具体“伐兵”策略方面，第一笔500亿美元贸易额的加增关税是对等的“同态复仇”，但鉴于中美经贸关系的不对称，后面就应当是你打你的、我打我的了。

危·机

中国要利用危机创造的机遇。特朗普这回采取的一系列策略，给美国自身带来了非常多的负面作用。

第一，大大提升了美国在国际社会的不确定性。在2016年竞选的时候，特朗普就一再讲，他如果上台，就要让美国的行动完全不可预测，这样才能让美国以最好条件达成交易。这个说法、思路我不能说他完全错误，但是他做到了极端，过度的不确定性只能彻底消除他的信用。

第二，在这场贸易战中，美国某些制裁行为从短期来看美国赚了，从长期来看，美国高技术产业在市场中的信誉会严重受损，会促使中国这样的受制裁国家加倍努力自主开发关键技术、关键元件，也会促使其它国家厂商努力寻求关键元件的非美国供应商，哪怕是能够直接从这次事件中渔利的外国竞争对手也不例外。

回顾1970年代初的石油危机，阿拉伯国家对美国、对西方的全面石油禁运产生了什么结果？最重要的结果就是推动了替代的新能源技术从无到有迅猛发展。特朗普这回一手炮制了对华制裁事件，数年后回顾，很可能促进了中国高技术产业上一个新台阶。

美国对全世界开打贸易战，战火已经蔓延到汽车业，可能不久就会有数千亿美元贸易额汽车产品被实际加征关税；中国则在此时大幅度放宽外资政策，包括取消了在华合资汽车企业股比上限。不同国家这样的政策组合起来，很有可能创造一个外资汽车企业寻求在华出口导向型汽车生产项目投资大规模增长的机遇，这是值得中国产业界、中国全国招商引资部门密切关注和抓住的潜在机遇。

反思·调整

我们还需要关注这场贸易战的后续影响。后续影响是什么？第一个是它对中国经济发展战略的影响。现在有舆论主张我们的经济发展战略要更多地依靠内需。但是，我认为，对中国来说，过度强调内需的发展战略是不可持续的，对我们的制造业、实体经济部门也是自废武功的；对于整个世界经济体系来说，中国过度依赖内需，同样潜藏着颠覆性风险。

第二，中国在海外发展方面要适度控制投入力度。特朗普主张集中精力搞经济建设，重建实体经济，固本培元；如果出现“中国向海外过度虚耗资源+美国固本培元”的政策组合，可能导致中国国力相对美国转向削弱，同时会助推巴望“赶超”中国的国家，这是我们必须尽力避免和防范的。

最后，这场贸易战怎样算输、怎样算赢？我认为，只要最终结果没有打断中国的持续发展，中国增长速度仍然超过美国等西方主要大国，中国在国际经济体系中的份额仍在继续上升，那么，中国就赢了。

责任编辑：霍宇昂