过去这几天发生三件意味深长大事 两件和中国有关

原标题：过去这几天，又接连发生了三件意味深长的大事！

来源：牛弹琴

2018年进入下半场，悲剧一个接一个。

电影院里稀里哗啦，泰国游玩成了一场灾难，全球贸易战正在向纵深发展。

事情确实正在起变化。看似很不经意的细节，其实透露出别有用意的风向。

就在过去这几天，又接连发生了三件意味深长的大事。

（一）

第一件大事，两艘美国驱逐舰穿越台湾海峡。

据台湾方面宣布，7月7日和8日，美国两艘宙斯盾级驱逐舰，舷号DDG-89、DDG-65，由南向北通过台湾海峡。

敏感的时间，敏感的动作，自然传递出相当敏感的信息。

美国显然在开辟新的战场。按照一些美国人的分析，在南海问题上，美国事实上已经输了；自然，美国要在新的领域，寻找新的筹码。

早在6月5日，美国官员就向媒体爆料，美国正考虑定期派军舰经过台湾海峡，可能的舰只包括航空母舰。

请注意：定期。

美国事实上在我国南海形成了定期挑衅，现在又试图将这种模式扩充到台湾海峡。

针对这个问题，中国外交部发言人当时就严正表示：

台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。

最终，在7月7日和8日，美国军舰还是来了，可能考虑到航母太过招摇，刺激作用太明显；这次，派了两艘宙斯盾驱逐舰，只是，更值得关注的是，让台湾方面发布讯息，美方予以默认。

这不是美国军舰第一次超越台海，但这肯定也不会是最后一次。

中国也必须做好新的准备了。

（二）

第二件大事，半岛又风云再起。

7月7日，一度柳暗花明的半岛局势，又发生了新情况。

美国国务卿蓬佩奥再次来到北方，他刚宣布进行了多个小时“富有成果的、善意的”会谈，但对方一纸声明就公然打了他的脸。

对方指责：

美国的态度“简直让人遗憾”，意思是双方这次谈崩了； 斥责美国“单方面提出了强盗的无核化要求”，这种强硬近来罕见； 警告有陷入“可能动摇的危险局面”，即先前成果可能会一风吹。

还值得注意的是，蓬佩奥是美国最高外交官，一般到哪个国家，都会与最高执政者见面，但这一次，他甚至连那个80后的面都没有见到。

要知道，新加坡会晤，是特朗普迄今最重大的外交成果，他收获了不少掌声，他喜滋滋自夸自己已经搞掂了问题，暗示自己可以拿诺贝尔和平奖。但现在，强中更有强中手，翻脸比翻书还快，这让他情何以堪啊！

7月8日，有点灰头土脸的蓬佩奥，也在越南反击说：如果美国是“强盗般的要求，那么全世界都是强盗”。

这话说得够直接！

蓬佩奥还说，特朗普相信，对方可以复制越南的发展道路，与美国关系正常化，并获得经济繁荣。

也就是说，美国已经给对方设计好了道路：走越南的路，跟美国走。

别忘了，美越最近关系就非常亲热，美国向越南赠送了军舰，今年的美国环太军事演习，美国撤销了对中国海军的邀请，但第一次邀请越南派军舰参加……

（三）

第三件大事，A股对更多外国人开放了。

7月8日，按照证监会改革新举措，以后两类外国人，都可以参与A股投资了。

这两类外国人，一是在境内工作的外国人，二是在境外工作的境内上市公司外籍员工，无论他们是否在中国，都可以开立A股证券账户参与交易。

据报道，这次开放的境外自然人投资者，包括了美国、俄罗斯、新加坡、澳大利亚、英国、日本、马来西亚、巴西、法国、德国、意大利、埃及、韩国、老挝、缅甸、巴基斯坦等很多国家和地区。

一句话，更多外国人可以买卖A股了。尽管更多的中国人，已经跌得不大敢买卖了。

看到有媒体的一篇文章，有一句话也说得很明白：允许外国人开立A股证券账户，也是吸引外资，支持我国实体经济发展的重要渠道。

让他们也来中国做点贡献，这应该不是坏事。

（四）

这三件大事，看起来没什么关联。同时在这个周末发生，或许也只是巧合。

但内涵相当丰富，都是高手在过招。

美国在向台海两岸释放信号，台方主动发布信息，也是在释放信号。

此外，美国国务卿到了越南，又在各种撩拨，这何尝不也是一种试探？

当然，在各种考验面前，中国仍保持了镇定。改革仍在进行，大门继续打开，现在更公开表示，欢迎你们外国人来投资中国A股。

一场大戏正在上演。世界确实正面临百年未有之大变局，尤其是特朗普，更让这个大变局变得更加戏剧性。

在牛弹琴（bullpiano）看来，中国最大的考验，肯定不是贸易战。贸易战有冲击，但应该不会动摇根本。最大的考验，是被各种干扰，错失了战略机遇期。

其实，对中国来说，危机危机，从来都是危中有机。过去四十年，最严重的危时期，毫无疑问是90年代初，西方严厉制裁封锁，经济也是岌岌可危，但新一轮改革开放，正是从那时开始，并使中国经济实现了凤凰涅槃。

最终，美国都害怕了中国制造，要寻找各种借口限制。

还是那句话：没有缓不过气来的压力，就没有壮士断腕的动力。实施更大规模的改革和开放，是我们对改革开放40周年最好的礼物，更是我们打赢这一贸易战的最大法宝。

该警惕的地方，必须提高警惕；

该博弈的地方，何妨更大胆博弈；

该坚守的地方，则必须要一直坚守，以人民为中心，总不能我们的药价比发达国家还要高吧，总不能我们的A股市场老这样给中国经济丢脸吧。

让足球真正雄起，让A股真正牛起，让每个中国人都能从改革开放中获益，这样的中国，担心特朗普啥呢？

责任编辑：吴金明