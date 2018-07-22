原标题：8位省级党委书记先后外访，究竟有何不同？

撰文 | 孟亚旭 潘悦

今天的话题，来说一下这半年来省级书记的外访情况。

据政知圈（微信ID：wepolitics）统计，这半年多来，至少有8位省级书记出国访问，出访时间有长有短，粗略算来差不多有20多个国家。

最近的应该是中共中央政治局委员、上海市委书记李强，他带着中国共产党代表团去了古巴、巴拿马，这场外访规格很高。

除了规格，李强的外访也与其他一些省级书记的外访有差别。

慢慢来看。

党际外交

7月14日至17日，中共中央政治局委员、上海市委书记李强率领的中国共产党代表团访问古巴；7月17日至19日访问巴拿马。

李强的外访，是分别应古巴共产党和巴拿马主义党邀请的，中联部副部长李军陪同访问。

换句话说，李强的外访，属于“党际外交”。

政知君注意到，“一带一路”“改革开放40周年”是此访的关键词。

在巴拿马期间，李强还会见了巴拿马总统胡安·卡洛斯·巴雷拉。这里要提一下背景，今年是中巴建交一周年。

在2017年6月13日，外交部长王毅同巴拿马共和国副总统兼外长德圣马洛在北京举行会谈并签署联合公报，公报提到

“兹决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系”“巴拿马共和国政府即日断绝同台湾的‘外交关系’，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。”

当然，不仅仅是李强。

今年5月，中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇率中共代表团对英国进行友好访问；6月底，中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔率中共代表团先后访问乍得、埃及和突尼斯。

要注意李强、蔡奇和陈敏尔的头衔，在通稿中，他们的第一个身份是“中共中央政治局委员”。

携中国共产党代表团出访的领导人，一般都会由对方相关政党领导人接见，就两党关系、战略合作等进行相关的探讨与交流。

政知君注意到，最近几天党际外交频繁。

7月，中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权率领的中共代表团访问葡萄牙、摩洛哥。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明率中共代表团访问老挝、 越南和缅甸。

积极宣介一带一路和改革开放

除了率中共代表团外，还有一些省级书记先后在今年上半年外访，他们率领的不是“中共代表团”而是各省代表团，比如：

6月，辽宁省委书记陈求发率辽宁省友好经贸代表团访问德国和罗马尼亚；浙江省委书记车俊率浙江省代表团到津巴布韦、南非、毛里求斯访问。

7月，河南省委书记王国生率河南省代表团先后访问卢森堡、德国和俄罗斯；陕西省委书记胡和平率陕西省代表团访问美国、哥伦比亚和巴西；内蒙古自治区党委书记李纪恒率代表团访问蒙古国。

这些访问的背后，大多数也都有任务——促进“一带一路”建设的任务。

以李纪恒率内蒙古自治区代表团的五天访问（7月3日至7日）为例。

政知君注意到，李纪恒到访蒙古国次日，当地就举办了“2018中国内蒙古—蒙古国投资贸易合作推介会”开幕式和“一带一路·中蒙科技成果展示交易会”。

河南省委书记王国生率团出访时，也积极宣介“一带一路”和“改革开放”。

7月9日至18日，王国生应邀对卢森堡、德国、俄罗斯进行友好访问，10天的欧洲之行，他访问了6座城市。

官方消息称，河南代表团“每到一处，围绕政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，积极展示我国改革开放的巨大成就，真诚表达推进“一带一路”建设、加强沟通交流的良好愿望，广泛宣传中原大地对外开放的成效优势，共同描绘合作共赢的美好愿景”。

多说一句，今年的省级党委书记出访也有其他的原因。

今年2月，北京市委书记蔡奇曾去过一次韩国。因为蔡奇是北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会主席，他当时是应国际奥林匹克委员会邀请，赴韩国出席第23届冬季奥林匹克运动会有关活动的。

双方往来已经不止第一次

政知君注意到，最近一段时间，先后有两位省级党委书记率团访问德国——辽宁省委书记陈求发和河南省委书记王国生。

去干什么？以陈求发为例。

在德国期间，陈求发曾到宝马集团总部访问，在那里，他会见了该集团董事长科鲁格。双方围绕推动华晨集团和宝马集团进一步扩大合作、实现互利共赢深入交谈。

也就是说，加强双方的经贸合作是重点。

这不是陈求发和科鲁格今年的第一次会面。

2月2日，陈求发就在北京会见过宝马集团董事长科鲁格。陈求发在那次会见时也提到了“合作”：

希望宝马集团一如既往地支持辽宁、关注辽宁，加快推进新车型、新技术，特别是新能源汽车在辽宁的投放与布局，促进双方合作不断开创新局面、迈上新台阶。我们也将为宝马集团在辽宁发展提供更优质的服务、创造更便利的条件。

不仅仅是陈求发。

内蒙古自治区党委书记李纪恒在出访蒙古国之前，曾在巴彦淖尔会见蒙古国总理呼日勒苏赫，双方共同见证了巴彦淖尔市与蒙古国南戈壁省合作备忘录的签署。王国生在出访卢森堡之前曾在郑州会见卢森堡驻华大使俞博生。

资料 | 人民网 北京日报 内蒙古日报 浙江日报 河南日报 重庆日报 陕西日报等

校对 | 项战

责任编辑：霍宇昂