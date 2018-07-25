侠客岛：谁让台湾失去了东亚青运会？

原标题：[解局]谁让台湾失去了东亚青运会？

7月24日，东亚奥协在北京召开理事会特别会议并通过决议，取消2019年原定在台中举办的东亚青年运动会。

甩锅

毫不意外和例外的，台当局又一次开启了悲情甩锅模式。台“总统府”发言人24日下午发出声明表示强烈遗憾，并“对中国的粗暴行径给予严厉谴责”。该发言人控诉，大陆这是以“以政治干涉体育”“打压台湾国际空间”。

擅长诡辩的民进党当局再次选择性隐瞒了事实：东亚青年运动会被取消，原因无他，正是因为岛内“台独”势力在民进党纵容下推动“东京奥运正名公投”活动。

东亚奥协秘书长宋鲁会后接受采访表示，去年以来，台湾一些政治势力在岛内发起了“东京奥运会正名公投”活动，公然挑战“奥运模式”，使台中2019东亚青运会面临极大的政治风险和政治干扰。

正如国台办发言人安峰山所说，对东亚奥协决定取消台中市东亚青年运动会，民进党当局和推动所谓“公投”的“台独”势力难逃其咎。混淆视听、转移视线是无济于事的，他们要对自己的言行承担全部责任。

道理

道理很清楚——如果民进党当局和“独”派连东京奥运会都不放过，都要千方百计夹带政治私货，谁敢保证，在岛内举办的体育赛事不被他们绑架而变色变质？国际奥委会和东亚奥协又怎么能放心把赛事交给台湾办呢？

活生生的证据就在眼前：岛内媒体报道说，台中市长林佳龙所找的东亚青运筹备会筹委中排名第一的荣誉总顾问，正是“东京奥运正名公投”的带头人。

岛内“独”派所谓的“正名”，指的是要把台湾方面参与国际赛事的名义从“中华台北”改成“台湾”。背后目的很清楚，就是要在国际上造成“一边一国”的亮相。民进党当局指责大陆“政治干预体育”，然而真正以政治干预体育的，不正是台当局和“独”派自己吗？

民进党当局指责大陆漠视体育选手权益，但东亚青运会只是不在台湾办而已，完全可以移师别处，运动员仍可以依据程序参加比赛。而民进党明知“东京奥运正名公投”不会成功只会坏事，却为了一己的政治私利放任“独”派搞事，真正罔顾台湾运动员、体育界及广大台胞利益的，正是民进党当局自己。

台湾《联合报》发布的投票中，近90%的人认为是民进党搞小动作破坏规则，导致台湾失去东亚青运会

变量

民进党指责大陆打压，但为何大陆2014年支持台中申办东亚青运会？显然，其中最大的变量，就是民进党改变了台湾方面既有的两岸政策，使得“两岸现状”无法维持。

民进党当局自上台以来，但凡两岸有事，一定第一时间甩锅，倒果为因，颠倒黑白，把责任全推给大陆，从未有过半点反躬自省。此次民进党又指责大陆打压台湾“国际空间”，却不想想，为何国民党执政时两岸诸事顺遂，到了民进党手中就坎坷连连？民进党何不扪心自问，自己这两年半做了些什么？

两年半来，民进党据不承认“九二共识”，“去中国化”“柔性台独”动作不断，让两岸关系走到危险边缘。近段时间，民进党当局阻挠限制两岸交流更加变本加厉，大陆交流团赴台屡屡受到禁限，台湾民间团体、大学生来大陆进行文化体育交流也屡遭民进党当局打压恐吓。

警告

民进党当局放任“独”派推动“东京奥运正名”，大陆一再提出警告，国际奥委会也高度关注，并致函中华台北奥委会表示“奥运模式必须坚持”。但民进党当局置若罔闻，我行我素。

民进党当局种恶因在先，不听劝在后，等到事发又强词夺理怪罪他人。如果民进党当局行事始终不脱这一模式，只会让两岸敌意继续上升，让台湾利益继续受损，让事态陷入恶性循环。

两岸本是一家，大陆一贯支持推动两岸体育交流，乐见台湾参与国际体育赛事活动，之前的台北、高雄世大运以及台中申办东亚青年运动会成功，都是例子。然而，大陆决不能允许岛内政治势力消费体育，破坏奥运模式，在国际赛事上推销“一边一国”。

奉劝民进党当局，不要再为政治私利牺牲台湾老百姓利益，不要继续升高两岸对抗，不要挟洋自重、心存幻想、执迷不悟。

文/黑白自在

台中市申办2019年东亚青年运动会海报 来源：台中市体育处

责任编辑：霍宇昂