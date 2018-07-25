东亚青运会主办权丢了 蔡英文叫嚣走向世界不会变

原标题：蔡英文叫嚣：台湾走向世界的决心不会改变

[观察者网综合报道]东亚奥林匹克委员会（EAOC）召开临时理事会，决议取消台中市2019年东亚青年运动会的主办权。对此，台湾地区领导人蔡英文今日叫嚣，台湾走向世界的决心不会改变。更是声称，我们会持续跟理念相近国家加强合作，包括通过“新南向政策”，强化台湾与印太地区国家的合作和连结。

据台媒7月25日消息，“凯达格兰论坛：2018亚太安全对话”访问团欧洲议会议员马汀等人，今天上午会见蔡英文。

蔡英文在致词时表示，在全球化的时代，亚太区域的安全使台湾跟世界其他区域更加息息相关。身为国际社会负责任的一员，台湾始终努力维持两岸现状，并且和理念相近的国家共同合作，确保亚太地区的和平、稳定跟繁荣。

在谈及两岸关系时，蔡英文表示，从启用M503的北向航路、解放军机频繁地绕台、各国跨国企业更改网站上台湾的名称等一系列行动，再到停办由台中市举办的2019年东亚青年运动会。她对此叫嚣，这不单单片面改变两岸的现状，也是助长了东亚区域的紧张情势。

蔡英文最后表示，台湾走向世界的决心不会改变，台湾有意愿，也有能力维护区域内的和平、稳定，且会持续与理念相近的国家加强合作，并通过“新南向政策”，来强化台湾与印太地区国家的合作。

此外，针对东亚奥协决定取消2019年在台湾地区举行的东亚青年运动会一事，国台办发言人安峰山今天上午表示，东亚奥协决定取消2019年东亚青年运动会，原因在于台湾一些政治势力和“台独”分子，在民进党当局的纵容下推动所谓“东京奥运正名公投”，公然挑战“奥运模式”，使得这次运动会面临极大的政治风险和政治干扰。我们历来反对以政治干预体育，对所谓“正名公投”的挑衅，多次表达了坚决反对的立场。国际奥委会也高度关注，并致函中华台北奥委会表明态度。“奥运模式”必须坚持和维护，这是国际体育界的共识。取消台中2019年东亚青年运动会，是东亚奥协作出的正确决定。

安峰山强调，根源在于民进党当局为了一己政治私利罔顾台湾运动员、体育界以及广大台湾同胞的利益，不顾我们的一再提醒，执意纵容放任所谓“正名公投”对“奥运模式”发起挑衅。对东亚奥协决定取消台中市东亚青年运动会，民进党当局和推动所谓“公投”的“台独”势力难逃其咎。混淆视听、转移视线是无济于事的，他们要对自己的言行承担全部责任。

我们愿在此奉劝民进党当局，回到以“九二共识”为基础的两岸关系和平发展道路上来，不要再为了政治私利而伤害、牺牲台湾老百姓的利益，不要继续跳动两岸同胞敌意、升高两岸对抗，不要挟洋自重、心存幻想、执迷不悟。

责任编辑：张玉