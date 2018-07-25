拉萨市政府网站市长信箱回复 泄055大驱命名进展

原标题：拉萨人民急了：其他省会都有我们却没有！结果一个超级大惊喜砸晕
近年来，中国海军的发展可谓是日新月异，继国产航母海试之后，中国海军最受关注的水面舰艇当属055大型驱逐舰，目前055大驱已经连续下水4艘，作为中国最先进的水面作战舰艇，055大驱的命名问题也备受瞩目，日前，拉萨市政府网站上一则市长信箱的回复，似乎“泄露”了055大驱命名的“天机”。
根据市长信箱的来信内容，来信人表示全国主要省会城市基本上都有对应的驱逐舰，因此希望拉萨市能够尽快向海军申请，用“拉萨”命名新型驱逐舰。
而拉萨市的工作人员迅速给予了回应，表示在2018年5月份收到来信询问后，就拉萨舰的命名事宜进行了咨询，拉萨市民政局随后向相关部门咨询了申报军舰命名的程序，并开始推进命名工作，截至目前，已经确定中国海军新型万吨级驱逐舰将命名为“拉萨舰”。
由于目前中国海军只有一款万吨级驱逐舰，即055型驱逐舰，这也意味着目前正在建造中的多艘055大驱中，有一艘已经确定将命名为拉萨舰了。
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