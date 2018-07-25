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朝韩美能在没有中国参与下达成终战宣言?中方回应

朝韩美能在没有中国参与下达成终战宣言?中方回应
2018年07月25日 19:37 环球网
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　　原标题：朝韩美能在没有中国参与情况下达成终战宣言？中方回应

　　[环球网综合报道]2018年7月25日，外交部发言人耿爽主持例行记者会。部分会议实录如下：

　　问：据报道，朝鲜一直强烈呼吁美方宣布终战，27日就是终战纪念日了。你认为中方是否应该参与终战宣言？你是否认为朝韩美能在没有中国参与的情况下达成终战宣言？

　　答：结束朝鲜半岛战争状态，实现半岛停和机制转换，是政治解决半岛问题进程的重要组成部分，也是国际社会的普遍期待。中方支持有关各方为此所作努力。作为半岛问题重要一方和《朝鲜停战协定》缔约方，中方将为此发挥应有作用。

责任编辑：霍宇昂

半岛美能中方
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