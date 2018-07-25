美“国防授权法案”鼓吹南海和台湾议题 中方回应

原标题：美国会“国防授权法案”鼓吹南海和台湾议题 中方回应
[环球网综合报道]2018年7月25日，外交部发言人耿爽主持例行记者会。部分会议实录如下：
问：据报道，23日，美国国会就《2019财年国防授权法案》草案达成一致，其中多项内容涉及中国，包括强化美国和台湾防卫关系，研究中国在南海的“强硬行为”等。中方对此有何评论？
答：中方对上述议案有关涉华条款表示强烈不满和坚决反对，并已就此多次向美方提出严正交涉。相关内容如获通过成法，将严重损害中美互信，损害两国在相关领域的交流合作及台海和平稳定。我们敦促美方摒弃冷战思维和零和博弈过时观念，立即删除有关消极内容，维护而不是干扰两国关系稳定发展。
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