林郑月娥谈禁“港独”运作:特区立场坚定绝不含糊

原标题：林郑月娥谈禁“港独”运作：特区立场坚定 绝不含糊

海外网7月25日电 香港特别行政区行政长官林郑月娥重申，任何鼓吹“港独”的言行均不能容忍，一定会受到遏制，特区政府会依法办事。

林郑强调，对任何“港独”言行均不能容忍，政府一定遏制（大公网）

据香港政府新闻网消息，林郑月娥今（25）日出发到北京前在香港机场会见新闻媒体时说，特区政府和她本人对于“港独”这个议题立场坚定，要在香港全面贯彻落实“一国两制”，必须维护国家主权安全、发展利益和领土完整。

被问及特区警方建议禁止“香港民族党”运作，她表示，特区政府保安局局长李家超上周已向公众交代，并给予“民族党”21天时间作书面申述。她相信李家超会按收到的书面申述、证据和法律理据作出决定。若“民族党”不满其决定，可向行政长官会同行政会议提出上诉。

本月17日，香港特区政府保安局局长李家超表示，特区政府正在考虑是否行使《社团条例》并作出命令，禁止所谓的“香港民族党”继续运作。李家超说，已向“香港民族党”发信，将于21天之后或收到“香港民族党”的申述后作出决定。

据悉，特区政府警务处助理社团事务主任按照《社团条例》，建议保安局局长作出命令，禁止“香港民族党”运作。李家超17日会见新闻媒体时表示，警务处的建议是按照《社团条例》相关条款，并基于维护国家安全或公共安全、公共秩序或保护他人权利和自由的需要而作出的。

据了解，鼓吹“港独”的“香港民族党”成立于2016年3月28日，其主要主张包括所谓的“建立独立和自由的香港共和国”、“废除《基本法》”“建立支持香港‘独立’的势力”等。此外，之前还有港媒爆料，“香港民族党”每月都收受台湾政客的资助，并且同“台独”势力互相勾结。

对于特区政府建议禁止“香港民族党”活动，香港舆论普遍表达了支持。香港文汇网撰文指出，中国跟世界上其他国家一样，高度重视国家主权和安全，对于任何鼓吹分裂国家的组织和言行，都是“零容忍”的。香港作为国家的一部分，实行“一国两制”，同样有责任维护国家安全与领土完整，捍卫国家利益，依法打击任何分裂势力。同时，香港是个法治社会，任何人或组织的言行必须符合法律，违反法律必须承受法律代价。为维护国家安全和香港繁荣稳定，特区政府依法禁止鼓吹分裂国家的组织是履行宪制责任，广大市民也全力支持。（海外网 侯兴川）

责任编辑：霍宇昂