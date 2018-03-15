全国政协这项首次尝试请了33个人 他们都带来啥？

原标题：全国政协的首次尝试，请了33个人

撰文 | 熊颖琪

3月15日，全国政协十三届一次会议闭幕，最后一场“委员通道”亮相。

作为今年两会的一大亮点，政协共安排3场“委员通道”，共计33位政协委员走上红毯，回应社会关切，讲述委员心声。

他们说了啥，带来啥，你还记得吗？政知圈（微信ID：wepolitics）帮你盘点一下。

33名委员走上通道

根据全国政协十三届一次会议安排，3月3日下午、10日下午、15日上午各有一场“委员通道”亮相。据统计，共有33位全国政协委员在“红毯”接受媒体采访。

政知君梳理发现，33人中包括共产党界、特别邀请人士、中国科学技术协会、科学技术界、教育界、医药卫生界、少数民族界、九三学社、社会科学界、特邀香港人士、体育界、文化艺术界等界别，中国民主同盟界、中华全国妇女联合会界、无党派人士界、经济界、中华全国总工会界等，占到本届全国政协34个界别的一半左右。

这些委员中，既有多次上全国两会的老面孔，也有首次当选的新人；话题从司法体制改革、航天科技，到儿童教育、医患关系，包罗万象。

委员中也不乏政府官员，比如，首场通道亮相的九三学社中央副主席、农业部副部长张桃林，第二场亮相的中华全国妇女联合会界，住房与城乡建设部副部长黄艳以及第三场亮相的中国共产党界，甘肃省政协原主席冯健身。

委员“秀”不止于说

政知君发现，在三轮通道上，不少委员都不是空手而来。他们带来的乡音乡情、科技成果在见证祖国各地发展变迁的同时，也表达出委员对未来的期许。

3月10日，第二场“委员通道”上，医药卫生界政协委员、阜外医院主任医师，中国心胸血管麻醉学会秘书长敖虎山介绍，我国每分钟就有1人出现心脏问题，但是我国只有1%的人会心肺复苏，在美国有60%。

他拍着自己带来的除颤仪说，“尤其要学会除颤仪，这是救命神器”，能显著提高生命救治率。遗憾的是，目前除颤仪在我国北京、上海、广州等一线大城市都并不常见，希望媒体加强对除颤仪的宣传。

当天出场的全国政协委员、少数民族界、云南怒江傈僳族自治州民族文化工作团演员、普米族茸芭莘还让“委员通道”首次传出了歌声。在回答记者“如何保护人口较少的少数民族文化”的提问时，她用普米族歌声来回答提问，赢得了现场阵阵掌声。

“央视20多年不说话的女主播”周晔出现在了今年首轮“委员通道”上，她的另一个身份是北京市东城区特殊教育学校校长。周晔指着大拇指教了一句简单的手语：“这个好比我们的头，我们在点头示意说‘谢谢你’。”

后来政知圈（微信ID：wepolitics）曾经在采访周晔时问及，为何选择“谢谢你”这句话。周晔表示，这是最常用的，也是最好记的，还是最容易引起大家兴趣的。我教得太复杂了，大家也记不住，而且委员通道也是有时间的。现在大家都记住了“谢谢你”，就是很形象的一个人在示意点头，是一个很友好的表现。

》》》热点回应《《《

京沪高铁建设总指挥卢春房：

到2025年，中国的高速铁路营业里程将达到3.8万公里，将让更多人能乘坐高铁。之后要研发高速磁悬浮列车、真空管道飞行列车。

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏：

今年就会推出小规模量产无人车，从明年开始，会推出个人乘坐的自动驾驶小汽车。明年到后年，常见情况下的高度自动驾驶可以实现。再有3到5年时间，在完全开放道路上，完全替代司机的无人驾驶车将出现。

中国载人航天工程办公室副主任杨利伟：

今年会选拔第三批航天员。以前航天员都来自于空军的飞行员，这一次要面向社会相关领域进行选拔。不单选拔男性航天员，还要选拔女性航天员。

中国科学技术大学常务副校长潘建伟：

今年将争取启动“量子通信全球组网”预研项目，将陆续发射4到5颗量子卫星，实现高低轨卫星的组网。通过未来5-10年的努力，我们希望能够构建一个天地一体化的量子保密通信网络，来保护千家万户的信息安全。

农业部副部长张桃林：

实现产品质量的可追溯化。尤其加强基层的监测预警和监管能力建设，加快国家追溯平台的建设和应用，保证农产品质量安全也是通过严格的管理管出来的。

北京2022冬奥会和冬残奥会运动委员会主席杨扬：

2022年，我国冬奥军团的目标是全面参加所有冬奥项目。有些项目刚刚起步，任务艰巨，运动员们将争取拿到所有项目的参赛资格。

点击进入专题

责任编辑：张玉