新京报评猥亵儿童还贩卖视频:法律爪牙要再锋利些

原标题：猥亵儿童还贩卖视频！对这些“色魔”法律爪牙要再锋利些

有必要在完善相关法律的同时，按照对儿童的特殊保护要求重新审视刑法、治安处罚法等法律，对此类行为从重处罚。

今年1月，新浪微博以打击儿童性侵、儿童色情为主业的“黑客凯文”，收到一名粉丝举报，称哈尔滨市呼兰区一名李姓男子涉嫌以招募淘宝童装模特为幌子猥亵儿童。日前，记者深入调查发现，一些人非法拍摄、售卖儿童色情视频或图片，将肆意猥亵、侵害儿童的行为变现牟利，已形成一条黑色产业链。这些群体，潜伏在付费会员制论坛、社交软件群组、在线直播软件、网络游戏社区等，进行线上、线下交易。

互联网在方便了工作、生活、学习与交流的同时，也给一些不法活动带来了方便，甚至催生了一些新的不法犯罪活动，或者使以往的不法活动获得新形式、新发展。相比于先前偶发性、个别性的性侵、猥亵儿童犯罪，这种通过互联网传播儿童色情信息、提供线上线下交易的活动，不仅给更多的人提供了犯罪之机，也会激发一些潜在人群走上违法犯罪之路，显然极具危害性，应当根据其特点进行更有针对性和有效的打击。

▲电影《熔炉》剧照。

毋庸说，信息冗杂、源头难以追溯的互联网，给这种犯罪提供了保护伞。一些儿童色情网站的域名注册地址和经营人所在地经常不在一处，而且一旦被发现，就切换新区域甚至用境外服务器打“游击战”，加上到外地办案须向上级汇报，链条长、流程复杂，更是增加了查处难度。对此，专家学者建议成立专案组。虽说每个区县级公安机关都成立专案组缺乏可行性，但地市一级的公安机关成立专案组专门承办这类案件和指导下级公安机关，是有必要的。

其次，要有效打击这类犯罪，还须对这种严重摧残少年儿童身心健康的犯罪活动以及为此提供方便、催生犯罪的相关交易、传播活动都予以严惩。遗憾的是，现行法律并不健全。尽管刑法对性侵、亵渎儿童的犯罪，比照相关对成人的犯罪规定从重处罚，但在制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪和传播淫秽物品罪、组织播放淫秽音像制品罪中，并没有对涉及儿童色情的相关犯罪规定从重处罚。因而有必要在完善相关法律的同时，按照对儿童的特殊保护要求重新审视刑法、治安处罚法等法律，对此类行为从重处罚。

再次，对侵害儿童犯罪行为保持高度敏感，降低定案门槛，对相关法律作出符合时代的新解释。比如，现行法律对传播淫秽物品罪要求是当众播发，但儿童色情网站多数是付费会员制，或通过QQ、微信小范围传播，即使付费会员制可以根据传播淫秽物品牟利罪的解释进行追究，对通过QQ、微信传播的行为却难以追究。传播的媒介在变化，本质仍依旧，还望随着犯罪行为的新动向，对新的传播形式及时作出恰当的解释。

总之，一方面，通过立法完善，对涉及侵害儿童的犯罪行为进行从重处罚；另一方面，严明执法，最大限度遏制相关违法犯罪行为——唯有如此，才能给孩子们更周全的保护。

□吴元中（法律工作者）

责任编辑：张岩