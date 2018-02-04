新京报谈190亿黄金骗局:银行业该“亡羊补牢”了

原标题：190亿黄金大骗局！ 银行业该“亡羊补牢”了

银行内控体系不能失控。

一起横跨豫陕两省、涉及19家银行190亿元贷款的假黄金骗贷大案被曝光。2月2日，据银监会披露，陕西、河南银监局依法对涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元，并处罚104名责任人。

以非标准黄金做质押物，骗取190亿元贷款……该案案情让人瞠目。说起来，自2017年12月8日以来，不到两个月的时间，算上这起假黄金骗贷案，银监会已对外披露4起涉案金额巨大、涉及银行众多的恶性大案。这些大案的共同点，就是都与内控体系失控有关。

早在上世纪90年代我国商业银行刚走向市场化时，其实就已开始实施内部控制；2003年鉴于我国商业银行不良贷款总额高达3.2万亿元，银行业更是对内部控制体系进行了反思和重构。当前我国商业银行之所以保持较低不良率，缜密的内控体系功不可没。

但无论是某银行向1493个空壳企业授信775亿元，还是这次190亿黄金大骗局，都昭示出，那些看似严密的内控体系并没那么牢固。

190亿黄金大骗局中，涉案银行的内控缺陷是明摆着的：首先是贷款“三查”（贷前调查、贷时审查和贷后检查）形同虚设，部分基层机构在业务办理过程中有章不循，严重违反审慎经营规则；其次是押品管理严重失效，对贷款质押物的检测及价值评估存在重大纰漏；第三是业务开展盲目激进，有的机构违规开展业务审批，内控审计作用缺失。

看似严防死守的银行内控体系，为何没防住这些大案的发生？

首先，涉事银行内部控制未遵循全面性、审慎性、有效性与独立性等基本原则。本该无所不控的内控留有死角，本该以审慎经营为出发点的业务变得激进，本该独立于内部控制执行部门、有直接向董事会和高级管理层报告渠道的检查、评价不彰。

其次，我国商业银行内控模式本也急需优化，构建更有层次化、独立性、动态化的内控模式。

部分银行分行违规授信、批贷，是为了降低不良贷款率，这也揭示了以短期目标控制为导向的内控模式的弊病——过度重视内部控制目标的分解以控制结果的考核与奖惩，内控人员也就有了舞弊动力。

未来的商业银行内部控制，应向目标管理与要素式控制相结合的方向转变，注重长期控制目标的实现。

内部控制，是商业银行风险控制的第一道也是最关键的一道防线。频频发生的商业银行大案，表明这道防线“锁”得仍不够牢靠。而要坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战，就要求在监管部门祭出监管重拳外，有关方面也从内控的独立性、外部化及优化内部控制模式等着手，“亡羊”后切实“补牢”。

□盘和林（中国不良资产行业联盟首席经济学家）

责任编辑：张岩