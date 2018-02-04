新京报谈骂中国足球:希望你黑也要黑得高级

原标题：希望你黑也要黑得高级

●论语

阿娇要结婚了。

我是从一些公众号看到这消息的。2月1日凌晨，她在社交媒体晒出婚戒后，就有众多自媒体追热点发文。文章祝福居多，还有说：“我们欠阿娇一个道歉……”

一晃十年，社会进步了。陈冠希和阿娇等人在当年饱受指责，但如今越来越多的人开始反思，认为他们本是隐私泄露的受害人，“他们有什么错？”

十年间，唯一不变的政治正确可能就是：骂中国足球。

“艳照门”发生的2008年，中国足球一地鸡毛。

那一年，毛剑卿酒后打架被拘；那一年，武汉光谷退出中超；那一年，如今的国安总经理李明因不愿做傀儡，愤然与大连实德分道扬镳；之后的一年，中国足球全面掀起反黑风暴……

那时的中国足球，一骂一个准。我也曾经是痛骂中国足球的急先锋——可惜，那时没有自媒体一说，只能要么在论坛里发发牢骚，要么在报纸上写写文章，总之没有流量变现，骂中国足球赚不了几个钱。

如今就不一样了，流量是可以变现的，那好，怎么吸引眼球怎么来。

你比如，国安热身赛几场不胜，就有人开始吐槽热身赛不该锻炼新人，施密特不该变阵三后卫……这种智商应该不需要辩驳。

再比如，恒大一帮替补1比5输给了捷克豪门布拉格斯拉维亚，一帮自媒体立马高潮了，什么恒大状态糟糕如何称霸中超，什么恒大的全华班丢人现眼——您觉得恒大的饮水机球员都本应该轻松拿下捷克豪门？喂，注意立场好吗，您这根本就是对中国足球的无耻吹捧。

阿娇订婚，一帮自媒体祝福叫好，有的真心、有的假意。对部分自媒体而言，跟风和抢眼球才是王道，如果这些人当年已经干这营生了，那阿娇还不知道会被骂得如何狗血喷头呢……

必须说，有不少体育自媒体是非常优秀的。但优秀的自媒体往往因为要脸，而被淹没在那些随意帮俱乐部引进外援的假新闻里了——前天，欧洲冬窗都关闭了，还有自媒体帮亚泰强挖西班牙国脚，真是可气又可笑。亚泰俱乐部终于看不下去了，在其官方微博发布公告，严厉谴责编造不实引援信息的自媒体。

我一向是毛剑卿的球迷，认为他本该成为中国第一左边锋。

十年过去，小毛已重回申花。他犯过错，已改过，赛场上不如当年但偶尔锋芒毕露。他没有成长为你所期待的那样，但未来仍有希望。中国足球的现状，又何尝不是如此？

2008年12月8日，酒后打架被拘留7天的毛剑卿离开上海卢湾看守所。同屋的几人都是球迷，他们叮嘱毛剑卿说，以后千万别再做这样的事了。

今天，骂中国足球依然政治正确。但相比那时候，落魄的中国足球的确在一步一个脚印地朝前走。十年过去了，您即便要骂，也得多看球、看懂球，先过过脑子骂得高级一点。

□赵黑（专栏作家）

责任编辑：张岩