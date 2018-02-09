新京报：别让聚众赌博毁了农村的“年味”

原标题：别让聚众赌博，毁了农村“年味”

我们需要精致文明的乡村，而不是粗犷恶俗的乡村。

据新华社报道，中央政法委、中央综治委、公安部近日印发通知，要求各地各有关部门在春节前后，集中打击整治农村赌博违法犯罪，将操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力作为重点打击对象。

近些年，春节返乡聚众赌博，已经恶化成为一些农村地区很普遍的“年俗”。春节，本该是一个团圆祥和的时节，却成了一些农村地区赌博的高发期。甚至有人发文感慨：赌博成了一些农村地区过年的唯一娱乐方式。

显然，无论是作为“黄赌毒”中的典型违法犯罪行为之一，还是作为“吃喝嫖赌”中的恶习之一，赌博都不该成为一些农村地区的“年味”。

赌博的危害自不必说，小则引发家庭邻里不睦，大则引发吵架斗殴，更有甚者，陷入深渊倾家荡产，走向更危险的犯罪边缘。事实上，赌博的危害还不是表面那么简单，它更是一个违法犯罪的温床。

比如，杭州保姆纵火案中的涉事保姆莫某，就嗜赌成性，据她招认，“事发前夜输钱，想放火再灭火立功借钱”，遂酿大祸。这样的例子比比皆是，就在前不久，西安一名男子因为赌博输了钱选择轻生，幸好被姐姐及时发现并报警解救。所谓小玩怡情，大赌伤身，过年赌博，是时候该被好好整治一番了。

而严厉打击农村地区赌博的恶习，或许该从两个方面着手：形成“不敢赌”的氛围是一方面；另一方面是如何让村民们“不想赌”。这就需要将集中打击整治和精神引导结合。

某种程度上来说，过年赌博行为高发，就跟农村地区游乐设施、精神产品匮乏不无关系——很多时候，赌博是打发时间、消遣无聊、寻求刺激和娱乐的一种产物。近年来，随着经济收入的不断提高，一些农村地区的居民，或外出务工，或做生意，逐渐富裕起来。但“精神贫困”现象也日益凸显。很多旧年俗正在消逝，新年俗又没有填补上来。忙碌了一年后，过年更是一场精神集中消费。

但一种年俗或者节日习俗，之所以值得被传承，是因为它有着积极的价值观和文明的向心力。赌博，显然不该也不配成为“新年俗”。

我们需要精致文明的乡村，而不是粗犷恶俗的乡村。所以，荡涤农村地区的赌博恶习势在必行，而接下来如何让农村“更有文化”，同样值得我们思考和行动。

□辛平（媒体人）

责任编辑：柳龙龙