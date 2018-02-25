中纪委网站：十九届中央巡视都有哪些看点？

原标题：十九届中央巡视，有哪些看点？

天下武功，唯快不破；巡视利剑，闪电出鞘。

昨天，十九届中央第一轮巡视15个巡视组，全部进驻河北、山西、辽宁、住建部、商务部等30个地方和单位，召开动员会，并公布举报电话和邮箱。

十九届中央巡视，以一种只争朝夕的火箭速度，开启了新一个五年之旅。

过去五年，中央巡视给所有人留下了刻骨铭心的印象。未来，利剑还要继续“斩妖除魔”。最近中办印发了《中央巡视工作规划（2018—2022年）》，明确今后5年巡视工作总体思路、目标任务、主要举措。深化政治巡视，提升全覆盖质量，加强成果运用……接下来五年的中央巡视，非常有看点。

新时代巡视工作的定位，依然是“政治巡视”，并且要更加深化。今后的政治巡视，都要巡什么？

概括起来，就是“六个围绕”——围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利开展监督检查，着力发现违反政治纪律和政治规矩、领导干部腐败、群众身边不正之风、违反中央八项规定精神、干部不担当不作为、违规选人用人等突出问题。

发现问题、形成震慑，这是巡视一贯的犀利风格。比如，围绕党的政治建设，就要看看被巡视党组织领导班子成员特别是主要负责人是否存在“七个有之”，对党不忠诚不老实，搞两面派、做两面人，以及破坏党内政治生态等问题。围绕党的作风建设，就要看看各地区各单位修订的中央八项规定精神落实措施是否符合实际，执行是否到位，有没有“嘴上说说、墙上挂挂就完事”等问题。围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利，就要紧盯选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷、大宗采购、土地出让、房产开发、工程招投标、生态环保以及公共财政支出等重点领域和关键环节的腐败问题……

十九届中央巡视，还要全覆盖吗？必须的！“一届任期内实现巡视全覆盖”已经写进了党章，变成了铁条，我们不但要完成全覆盖，而且要高质量地完成。这次开展的是常规巡视，下次又会在哪些重点领域安排专项巡视？会冲着哪些重点问题开展机动式巡视？会对哪些地区和单位出其不意杀个“回马枪”？除此以外，巡视还会有哪些方法路径上的创新？精彩就来，让我们拭目以待。

熟悉巡视“套路”的人都知道，巡视不是巡过就完，还有“后半篇文章”。正如赵乐际书记所说：“开展巡视工作，发现问题是生命线、推动解决问题是落脚点。” 巡视发现问题的目的是解决问题，发现问题不解决，比不巡视的效果还坏。要强化巡视成果综合运用，狠抓整改落实，确保条条要整改、件件有着落。

这一次，中央巡视组将把十八届巡视整改情况作为巡视监督重点，考校被巡视党组织“四个意识”强不强。看看巡视发现的问题是否整改到位，有没有报假账、做表面文章，巡视移交的问题线索是否认真处置、核查，巡视反映强烈的领导干部是否依然有反映或者有新的反映。还要把习近平总书记强调和批示的问题作为重中之重，一项一项“对账”，坚决防止做选择、打折扣、搞变通，大事化小、小事化了。对敷衍应付、整改不力的，那就要挥起问责的大巴掌。

最近，热映大片《红海行动》让狗年春节“很热血”。精彩不只在大片里，十九届中央巡视快速亮剑，给这个“热血”春天又添了一分铿锵定力。开头很顺利，任务很艰巨，只要在坚持中深化、在深化中发展，相信再通过五年的努力，我们党的巡视制度会变得更加科学、严密、有效，为全面从严治党提供更有力支撑。

不停步、再出发，巡视永远在路上。（中央纪委监察部网站 张琰）

责任编辑：桂强