军媒谈军改未进两会热点前十:和平答卷得到肯定

国防军改关注度排名未进前十，折射出人们对中国军队的信赖和对国家力量的自信。视觉中国 资料

原标题：军媒谈两会热点“国防军改”未进前十：和平答卷得到人民肯定

两会召开前，从2月8日起，人民网推出两会热点问题调查，参与网民超过421万人次。这是人民网从2002年以来，连续第17次开展两会热点调查。

从调查结果可以看出，今年，反腐败斗争、社会保障稳居前两位，教育改革位居第三。医疗改革、脱贫攻坚分列第四第五。新增关注点中，改革开放、乡村振兴最受关注。

国防和军队建设议题关注度排名又未进前10，这算是一个在意料之中也在意料之外的结果。

俗话说，人越渴望得到什么就越关注什么。站在这个角度去审视这样一个调查结果，就不会感到诧异不解了。

近40 年来，虽然世界局部动荡不断，中国周边一些国家炮火连天，但我们却免遭战火涂炭，享受静谧岁月，朝着美好生活奋勇前进。

据瑞士资讯3月7日援引法新社报道，叙利亚空袭自2月起已造成超过800人死亡。图为遭遇空袭的叙利亚。

先有国，才有家。这得益于祖国日益强大，也得益于中国国防力量不断壮大。正是站在这份自信的基础上，我们才能追求更美好的生活。生在动荡战乱国度的人们，活下来是唯一的愿望，就如同挣扎在战争泥潭中的叙利亚人民渴望和平一样。

从此处着眼，国防军改关注度排名未进前十，一方面折射出人们对中国军队的信赖和对国家力量的自信，反映出数十年来，中国军队交出的和平答卷，得到了人民的肯定。

可是把话说回来，另一方面人们对国防和军队建设关注度如此，又不能不让人感到隐忧。“兵者，国之大事也，死生之地，存亡之道，不可不察也。”察！怎么察？笔者以为首先应该从人们对国防和军队建设的认知及情感认同上“察”。加强全民国防教育，提高人们国防意识尤为重要。

纵观世界各国，国民国防教育向来受到高度重视。

基于对国家安全的认识，法国政府特别注重对国民尤其是在校学生的国防教育。特别是对国家行政学院、国立综合理工学院、国家法官学校这三大学校的大学生，法国政府更加注重国防安全知识教育。

美国政府认为国防意识的强弱直接关系到国家的生死存亡。而民众的国防意识必须通过教育来培养。冷战时期，苏联较美国率先发射第一颗人造卫星后，美国举国震动，把这一切归咎于教育的落后，随后颁布国防教育法案。1961年美国组织了庞大的阿波罗登月计划，动员了2万多家公司，42万人，120所大学参加，这些人和单位在参加这项工程的同时，接受了国防意识的集中教育和熏陶。

我国也高度重视全民国防教育，始终将其作为一项战略任务来抓。十九大报告中指出，我们的军队是人民军队，我们的国防是全民国防。近年来，学校国防教育进一步加强，各种青少年国防教育实践活动也丰富多彩，2017年还出台了《中国人民解放军军营向社会开放办法》，规范推开军营向社会开放工作。

我国国防教育工作取得了不少成绩，但值得注意的是，社会上一些不好的现象依旧存在。近年来，学生军训问题屡屡被热炒。非议军训者有之，抹黑军训者有之，鼓吹军训无用，呼吁取消军训者有之……几乎每年学生军训都会在网上形成舆论热点，这是一种非正常现象。

还有些人把涉军负面消息放在放大镜下，无限放大，达到炒作目的，有些采取贴标签的方式生拉硬拽炒作涉军负面消息，更有甚者无中生有、肆意造谣，不惜代价诋毁造谣人民军队，比如“三色”幼儿园事件中无辜躺枪的“老虎团”。

还有个别人公开侮辱民族英雄、革命先烈，践踏民族尊严已经到了令人发指的地步。比如，穿仿侵华日军军服在抗战遗址前拍搞笑视频在网上传播炫耀的有之，在南京大屠杀纪念馆前辱骂诋毁罹难同胞并拍视频在网上传播者有之，在公开场合美化侵华日军行径者有之，宣扬日本军国主义、法西斯主义、武士道精神者有之……

这些现象及问题警醒我们，必须高度重视全民国防教育。全民国防教育事关国家民族安危，与每个人的生活息息相关。

全民国防教育应该把“民”“联”“合”“全”有机地统起来。军地联合起来，政府社会联合起来，学校家庭联合起来……方方面面联合起来，让法治约束、环境熏陶、利益牵引、榜样引领等方法手段形成合力，把国防教育辐射到全人群全领域中去。

日前，中央军委政治工作部网络舆论局组织“战鼓阵阵”网络直播活动，央视网、中国军网等中央网媒主导，斗鱼、花椒、熊猫、哔哩哔哩、今日头条等网络平台联袂参加，引发“爆棚”效应。

据悉，此次活动第一站走进东部战区陆军王杰生前所在部队，直播期间观看量超过4300万，弹幕互动240万余条。有评论认为，“炸裂”数据背后，是互联网对接国防教育带来的化学反应。

这是一个好的探索，是一次好的实践，也是一个好的开端，它启示我们只要思想不滑坡，办法总比困难多；只要我们群策群力搞好全民国防教育，必定会取得好的成果；只要我们每个人都心系国家安危、心系国防建设，必定会凝聚更多的力量。

来源：“中国军网”微信公众号

责任编辑：张义凌