专家谈组建国家卫生健康委员会:理念从治病变防病

原标题：专家解读组建国家卫生健康委员会：从治病到防病的理念之变 |政解

新京报快讯（记者 许雯）新一轮国务院机构改革方案今日（3月13日）出炉。方案提出，组建国家卫生健康委员会，作为国务院组成部门。

方案显示，国家卫生健康委员会将整合国家卫生和计划生育委员会、国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室、全国老龄工作委员会办公室的职责，工业和信息化部的牵头《烟草控制框架公约》履约工作职责，国家安全生产监督管理总局的职业安全健康监督管理职责。

“把以治病为中心转变到以人民健康为中心”

华中科技大学健康政策与管理研究院院长、教授方鹏骞接受新京报记者采访时表示，本次机构调整面向健康中国战略目标，把以治病为中心转变到以人民健康为中心。

当前我国居民主要健康指标总体上优于中高收入国家的平均水平，但随着工业化、城镇化、人口老龄化发展以及生态环境、生活方式变化，公众健康面临一系列新挑战。根据世界卫生组织研究，人的行为方式和环境因素对健康的影响越来越突出，“以疾病治疗为中心”难以解决人的健康问题，也不可持续。2015年10月，十八届五中全会明确提出建设健康中国，一年后《“健康中国2030”规划纲要》发布实施，强调预防为主、推行健康生活方式以减少疾病发生的健康中国战略正式上升为国家战略。

“健康中国战略作为综合目标涉及方方面面，多部门协同合作会存在很大困难，通过本次机构调整，把多部门健康监督管理等职责整合，有利于健康中国战略目标的实现。”方鹏骞说。

改革涉及医改、老龄化、控烟多方面内容

根据方案，新组建的国家卫生健康委员会将协调推进深化医药卫生体制改革，此前由国家发改委领导的国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室将取消。方鹏骞认为，这有利于医药卫生体制改革的推进。

“医改是综合改革，既涉及到医改目标的顶层设计，又涉及多个领域和多个利益相关方。目前医改进入深水区，利益分配和格局再调整阻力很大，现在把相关职责整合在一起，有利于医改的推动。”方鹏骞指出，过去国务院医改办原本就是“一套人马，两块牌子”，职能存在交叉重叠，此次国务院医改办的取消不会妨碍医药卫生体制改革的推进，反而会提高工作效率。

方案显示，机构改革后将保留全国老龄工作委员会，日常工作由国家卫生健康委员会承担，民政部代管的中国老龄协会改由国家卫生健康委员会代管。方鹏骞认为，当前中国已经进入老龄化社会，今后人口老龄化情况会越来越严重，随之而来的养老人力资源的配置以及慢性病的防治等难题待解，健康老龄化、医养结合该如何实现，都是值得思考的问题。在他看来，健康的含义更广泛、内涵更丰富，将健康老龄化的职能纳入健康委员会，有利于健康老龄化的推进。

值得注意的是，此前由工业和信息化部的牵头《烟草控制框架公约》履约工作职责在本轮调整中也划归国家卫生健康委员会。“这是非常重要的举措。”方鹏骞表示，中国是全球吸烟率最高的国家，吸烟对公众身体健康和国民经济的危害有目共睹，近年来各地相继出台了控烟条例，但效果不是很明显。控烟需要多部门协作，本次机构改革将化解这一难题。另外，烟草本身危害的是国民健康，现在由卫生健康委员会来牵头，也是事权的匹配，有利于控烟目标的实现和吸烟人群数量的下降，也有利于由烟草带来的疾病发生率下降。

点击进入专题

责任编辑：张玉