侠客岛：新时代赶考中 人民才是改革成败的阅卷人

原标题：机构改革遵循以人民为中心原则（侠客岛·两会观察）

前几天，国务院机构改革方案成为朋友圈热议的话题，人民日报客户端、微博全网首推的机构改革图示，全网浏览量早已突破两亿，加上其他涉及机构改革的内容，总浏览量恐怕是异常惊人的。

这当然并不奇怪。这次党和国家机构改革涉及党政军群，是一个全方位的、革命性的改革，深刻影响每个人的工作和生活。改革与每个人的切身利益息息相关，从频繁的点击阅读中不难看出民众对机构改革的热切期盼——这便是改革的强大“民意”。

在中国40年的改革开放历程中，现实与改革之间已经形成了良好的互动反馈机制。现实催生改革，而改革又努力解决现实痛点，两者互相助力，推动改革不断走向深入。这现实，既有客观存在的问题、障碍，也有由此激发的强烈的民意。中共之所以能一直保持自我革命的活力，一个很大的原因，便是对现实民意有着及时、敏锐的回应。

所以，在这次机构改革中，“以人民为中心”成为中央确定的改革四项原则之一。

“以人民为中心”体现在改革的动因上。中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民群众不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。所以，机构改革就是要顺应人民对美好生活的向往，为之奠定制度基础。

“以人民为中心”体现在改革的基础上。一项改革要得到持续推进，必须得到人民群众的正向反馈，上下合力，才能破解利益集团的阻碍。比如，这次涉及政府层面的改革，就明确了要减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场活动的直接干预；加快政社分开，克服社会组织行政化倾向；实现政事分开，不再设立承担行政职能的事业单位等等。从机构改革入手，对人民群众深恶痛绝的机关冗员、脸难看、事难办等恶习，可以起到釜底抽薪的作用。人民群众因改革而有了获得感，改革就有了深厚的民意基础。

“以人民为中心”体现在改革的目的上。这涉及改革为了谁的问题。习近平总书记指出：“为人民谋幸福，是中国共产党人的初心。我们要时刻不忘这个初心，永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。”人民立场是中共的根本政治立场，也是中共有别于西方政党的独特精神气质，这就决定了中国一切改革的出发点和落脚点都是为人民谋幸福，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益是改革的最终目的。

在这次机构改革中，高层反复提到长期执政能力建设，机构改革便是为长期执政奠定制度基础。在新时代的赶考中，人民才是改革成败的阅卷人。

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责任编辑：桂强