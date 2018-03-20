曹德旺谈中美贸易战：爱加税就加 反正不赚钱不卖

原标题：曹德旺谈贸易战：爱加关税你就加 反正不赚钱我是不会卖的

据第一财经报道，饱受争议的福耀玻璃（600660.SH）（03606.HK） 美国工厂去年开始扭亏为盈，福耀玻璃业绩显示，2017年营业额为187亿元人民币，按年升12.6%，纯利约31亿元。3月19日福耀玻璃工业集团股份有限公司举行“2017年年度业绩发布会”，会上福耀玻璃集团管理层表示公司会比较从容地应对中美贸易战。

福耀玻璃工业集团股份有限公司2017年度业绩发布会 一财大直播截图

谈到中美贸易战，玻璃大王曹德旺在发布会上说道：“我只知道，贸易是你愿意买，我愿意卖。你也有好处，我也有好处，才能成交。双方都没有好处的话，怎么成交？比如说美国要买些东西，买东西说明了两个问题，一是，美国有需求又不会生产。二是，中国愿意卖给你。你不是救济中国，是中国在卖给你产品。你很喜欢这些产品，这些产品卖的便宜。中国人卖的便宜你才会买回来。你想买就买，不想买就不买吧。”

“关于美国要增关税的问题，你要增多少？20%不够可以40%，可以50%，我都支持。为什么？因为我不赚钱，我是不会卖给你的。”

“中国政府又不生产，你找政府买吧，厂商肯定不卖给你。要交税你交，我的底线在这里。只要美国有需求，增税不是解决问题的办法。”

据观察者网此前报道，3月8日，美国总统特朗普签署命令，认为进口钢铁和铝产品威胁到美国国家安全，决定将对进口钢铁和铝产品全面征税，税率分别为25%和10%。

对于中美贸易战，福耀玻璃财务总监陈向明在发布会上明确表示，“我们公司来说的话，应该会比较从容面对，因为我们美国基地已经建成，我们会打‘组合拳’，就是把国内跟美国的基地结合起来。”

福耀玻璃集团创始人、董事长曹德旺 视觉中国 图

据界面新闻3月16日报道，福耀玻璃的主要收入来自于汽车玻璃板块。海外市场已成为福耀玻璃更重要的增长引擎。2017年年报披露，福耀玻璃主营业务中，36%的收入来自于海外市场；汽车玻璃海外业务增速为15.6%，近两倍于国内的增长幅度。

备受关注的美国工厂也在上一年度扭亏为盈。去年，福耀玻璃美国有限公司实现营业收入21.4亿元，净利润508万元（包括子公司）。

在发布会上，公司财务总监陈向明向媒体说明了公司2018年的发展计划，其中提到，“2018年福耀玻璃集团将以国内为背景，进一步拓展海外的北美和欧洲市场，来提升全球的市场占有率。”

近年来，福耀玻璃集团通过在国外建工厂的方式持续拓展海外市场。

2013年10月，福耀玻璃宣布投资2亿美元设立福耀美国，并规划在俄亥俄州建设汽车安全玻璃工厂，以满足美国汽车市场的需求。数月后，福耀美国增资2亿美元，设立子公司福耀玻璃伊利诺伊有限公司，建设浮法玻璃项目，为俄亥俄工厂提供制造汽车玻璃的原材料。

2016年，位于俄亥俄州的全球最大汽车玻璃单体工厂竣工，计划年产超过450万套汽车玻璃，供应美国市场1/4的配套需求。

责任编辑：张义凌