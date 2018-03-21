评论：别把相亲角变成年轻人的情绪宣泄口

原标题：别把相亲角，变成年轻人的情绪宣泄口

相亲角现象本是极端个例，不必把它上纲上线普遍化了。

▲相亲角。 图片来源：新华社

文 | 曾于里

上海人民公园相亲角又火了。这次是因为一次“行为艺术”。

相亲角现象是极端个例

郭某某是海归女博士，1983年生，未婚，她在上海人民公园相亲角做了一个相亲行为调查，她给自己相亲，用摄像机偷偷录下了当时的具体情况。当得知郭博士83年生的时候，镜头中的父母纷纷说：“这么大，你这个情况麻烦了。”“你看她读到硕士，没什么用。女孩子不要读太多书。”“在这里，男的就是银行卡，女的就是房型……这个房型还可以。但是她年纪大了，所以她这个房子在郊区。”

看完郭博士的采访视频，发现这个调查是“行为艺术”。因为她的整个调查带着强烈的主观意识、偏见甚至编纂色彩，你藏着摄像机偷偷拍摄，仅仅选取符合你要求的素材，最终得出多么耸人听闻的结论都不奇怪。这样的调查不严谨，也不具有普遍性，更近乎“作秀”。

再看一下郭博士采访所得所悟，本质上也是“陈词滥调”。去年所谓的“相亲鄙视链”就在舆论闹得沸沸扬扬，这一次不过是换一个包装，找一个新的传播点——比如“大龄女青年是郊区房”，重申我们这个社会最引人关注的议题之一：单身大龄未婚青年面临的婚姻难题，他们或者想结婚而不得，或者想单身而不得。于是，一种焦灼情绪就这样蔓延开来了，关于相亲角的挞伐之声再次响起。

每一次相亲角轻易挑起情绪，不免给人这样一种感觉：仿佛相亲角是单身未婚青年不幸福的罪魁祸首，中国式父母是他们不幸福的最大障碍，只能除之而后快；仿佛相亲角不存在了，单身未婚青年就翻身做主人了。但事实真是如此吗？

有些人对相亲角的态度非常激烈，比如，他们认为去相亲角是“自取其辱”。他们反对相亲中对双方条件的选择，认为谈条件就是“物化”，好像纯真的爱情就是超脱世俗存在的，它只听从内心的召唤，不应在乎条件。但事实是，爱情的生发本身，就是一种条件选择的结果。我们更容易和女神、男神一见钟情，你认为这是“本能”，毋宁说你的本能早就替你做出选择了，比如，样貌好的人往往受到青睐。这个时候，外貌就是一种条件。

同样地，当男女双方还没有爱的基础、甚至还不认识的时候，外在的条件，比如年龄、户口、房产等，自然成为双方衡量是否合适的主要标准。爱情和婚姻从来就不是生长在真空中，它们有生理因素，也有社会因素，除了两情相悦外，还会受到物质、伦理、宗教等外在因素的影响，古今中外都是如此。而在子女缺席的相亲角，因为父母的眼里只有子女的利益，这些外在条件会被极端化，显得简单、粗暴且赤裸裸。

所以相亲角现象本是极端个例，不必把它上纲上线普遍化了。退一步说，相亲角的相亲，成功概率又有多大呢？现实生活中有多少年轻人会真正听从父母呢？

▲相亲角。 图片来源：新华社

别让相亲角成情绪宣泄口

现在大爷大妈主导相亲角，一方面当然是想为子女挑选对象了；另一方面，这其实不过是他们的一种社交方式，与他们跳广场舞一样，他们是以这个由头到公园里聊聊天，探听下别人子女的故事，打发下无聊，然后顺便帮子女找找对象。但凡理智点的子女，肯定不会因为父母在相亲角找了一个条件不错的，就直接结婚了。年轻人没时间陪伴老人，老人在相亲角图个乐，你为什么要主动跑去讨没趣？

说到底，不少年轻人轻易被相亲角挑起情绪，一方面是相亲角的某些物化方式也在现实生活中横行，这让年轻人承载了过多物质压力。另一方面，则是太多年轻人本身定力不够，对自己的选择没有足够坚持。他们想单身，又畏惧舆论压力，想结婚，又对抗不了现实。相亲角就成了靶子，成了他们焦灼和不满情绪的宣泄口。

可以预见，单身大龄未婚青年引起的两代人之间的观念冲突，在之后的五年甚至十年都会存在，这是一个将长期存在的难题。不过，这样的所谓冲突虽然存在，但也不必夸大，年轻人更不要轻易被某些议程设置所操控，不要轻易被焦灼情绪绑架，坚定自己的选择，并让自己的选择成为幸福，才是说服父母、证明自己的最好办法。

□曾于里（专栏作家）

责任编辑：张冬