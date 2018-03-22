中央广播电视总台台长迎来首位客人 将有大动作

原标题： 中央广播电视总台台长的首位客人，大动作！

来源：“长安街知事”微信公众号

撰文|子豪

日前，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，其中将中央电视台、中央人民广播电台、中国国际广播电台，整合组建中央广播电视总台。

3月21日上午，中组部副部长周祖翼在“三大台”中层干部会上宣读中央决定，慎海雄出任中央广播电视总台台长、党组书记。

当天下午，总台长慎海雄就迎来了履新后的第一位客人——百度CEO李彦宏一行。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，事实上，慎海雄最近已经与BAT的另外两位“掌门人”：腾讯CEO马化腾、阿里巴巴集团董事局主席马云进行了会面。

据央视消息——

3月21日下午，慎海雄会见百度公司董事长兼首席执行官李彦宏一行。

3月19日消息，慎海雄会见阿里巴巴集团董事局主席马云一行。

3月16日消息，慎海雄会见腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾一行。

慎海雄与BAT“掌门人”谈了什么？

与李彦宏——希望中央广播电视总台与百度公司在已有合作基础上，探索在智能语音识别、用户数据分析、视频数据检测等方面进一步开展全方位务实合作。

与马云——希望双方继续在媒体融合方面开展更加务实有效的合作，将央视的媒体优势与阿里巴巴集团的平台及技术优势相结合，提升央视融媒体制作能力，助力中央电视台打造自主可控、具有强大影响力的新媒体平台。

与马化腾——希望双方建立更加紧密的联系，强强联合、优势互补，在互联网电视、数据抓取、微信公众号运营等方面进一步开展深度务实合作，培育发展新动能。

日前印发的《深化党和国家机构改革方案》中，对新组建中央广播电视总台提出的要求是：坚持正确舆论导向，高度重视传播手段建设和创新，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，是牢牢掌握意识形态工作领导权的重要抓手。为加强党对重要舆论阵地的集中建设和管理，增强广播电视媒体整体实力和竞争力，推动广播电视媒体、新兴媒体融合发展，加快国际传播能力建设。

此次与BAT三位“掌门人”会谈中，慎海雄均提到了“在保持央视大屏优势的基础上，加快推进媒体深度融合”，要不断提升中央广播电视总台的传播力引导力影响力公信力。

值得注意的是，在3月20日央视技术系统工作年度会议上，慎海雄提出了要坚持“两条腿走路”，既要利用4K超高清等新增长点巩固传统电视优势，又要打造具有广泛传播力的新媒体产品，为中央电视台带来新的变革和质的飞跃。

党和国家机构改革的大幕已经拉开，改革力度力度之大举国瞩目，该方案也被媒体称为改革开放40年来、历次机构改革中最有远见和魄力的方案。新机构刚刚成立便有大动作，改革的决心已然可见！

责任编辑：张义凌