新财长刘昆：与何立峰同窗 最大挑战是地方债风险

原标题：新财长刘昆：与何立峰同窗，最大挑战是防范地方债务风险

作者：林小昭 陈益刊

3月21日，62岁的财政部部长刘昆来到阔别一年多的财政部，开始了他的新征程。

摆在这位财税“老将”面前的，不仅仅是如何管控好30多万亿元的政府“钱袋子”，而且还有财税改革4年多来，剩下的一块块最难啃的“骨头”。

“四高干部”

3月19日上午，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议。大会经投票表决，任命刘昆为财政部部长，他因此成为中国第13任财长。

2016年6月，时任财政部副部长的刘昆，参加国新办举行的新闻发布会

1956年底出生的刘昆祖籍广东，成长于福建云霄县，小时候曾因为家里没钱，上不了中学，以至于见到学校就绕着走。少年时，刘昆曾在刻印店当学徒，其中一项工作是帮收购旧书的小摊贩分拣旧书，而他也在长期的翻拣中完成了中学基础教育。

1977年恢复高考后，在云霄县第二轻工业局综合厂当工人的刘昆，报名参加高考。在一篇回忆录中，刘昆谈及当年的高考志愿选择：第一志愿是厦门大学中文系，第二志愿是厦门大学历史系。第三志愿不好找，挑了河北地质学院（今河北地质大学）的会计专业。不过老师提醒他：河北那么远，路费够呛。为了节约路费，刘昆把第三志愿改为厦门大学财政金融专业，没想到还是最后一个专业定了终身。

值得注意的是，新任全国政协副主席、国家发改委主任何立峰也是祖籍广东、出生成长于福建，和刘昆是厦门大学经济系财政金融专业1978级同窗。厦大财政学是目前中国财政专业的翘楚，该校邓子基先生是中国财政学界的权威“泰斗”，其所提出的“国家分配论”对我国公共财政影响甚广，财金系统不少官员亦出自于该校财政专业。

1982年从厦大毕业后，刘昆进入广东省政府办公厅工作，历任综合处副处长、综合一处处长、办公厅副主任等职务，2001年任省府副秘书长。从2002年10月开始，担任广东省财政厅厅长长达8年之久，直到2010年7月升任广东省副省长。

身处对外开放前沿的广东，刘昆亲历了广东改革开放过程中许多的重大事项，曾参与广东国际信托公司的破产、粤海公司重组等金融风险的处置，还有广东财政管理和改革等一系列工作。

其中，在主持广东地方财政工作的8年间，身高1.87米的刘昆，因为其“政冶觉悟高、领导能力高、政策水平高以及’海拔水平’高”而在全国财政系统赢得“四高干部”的美誉。

这期间，广东财政改革相继完成了统一岗位津贴、清产核资、清理单位银行账户、清理行政性资产，深化“收支两条线”管理等任务，并开创性地进行了预算指标管理系统和国库支付系统的整合，实现了预算编制与执行的衔接，形成部门预算与国库集中支付改革相互推进的局面。另外，还推行了综合预算试点和加强政府采购预算编制。广东财政改革多项突破走在全国的前列。

“这8年是广东财政改革最艰巨的8年。”广东省财政系统人士此前对第一财经表示，刘昆任职广东财政厅长期间，在推动财政改革、加强财政管理做了大量工作，包括农村收费改革、政府资产统一管理、基本公共服务均等化、财政循环监管体系、政府采购的“两个竞争”（供应商竞争和中介竞争）等，其力推的财政绩效管理评价更是全国首个，并起到了很大的作用。在全国财政系统，公认的财政硬碰硬的改革，数广东做得最多。

此外，刘昆在地方融资平台的规范管理方面也很有经验。“防范地方政府财政风险是他的强项。”“当时他在任的时候，广东每年都有新的财政改革举措。”该人士说，广东是全国改革开放先行先试的前沿地区，广东所碰到的财政管理问题也是全国其他省市所可能碰到的问题，财政部要推什么改革，往往都会先到广东来调研取经。

2010年7月，刘昆升任广东副省长，分管人力资源与社会保障、编制、监察、民政、统计、物价、法制等工作。2013年5月，在广东工作了31年后，56岁的刘昆北上进京，担任财政部副部长。主要分管国库司、经济建设司、监督检查局、财政部驻各地财政监察专员办事处、信息网络中心。

2016年底，刘昆离开财政部，担任全国人民代表大会常务委员会预算工作委员会主任（正部长级）。不过仅仅一年多后，刘昆重回财政部担任部长一职，全面主持财政部工作。这位财税“老将”将如何带领财政部门应对接下来的工作挑战成为外界关注焦点。

挑战重重

摆在刘昆面前的最大的挑战是如何防范地方政府债务风险。

中央经济工作会议定调今年三大攻坚战之首就是防风险，其中就包括防范地方政府债务风险。防范化解地方债风险一直是财政部主抓工作之一，刘昆在财政部担任副部长时也力推化解地方债风险。

防范地方债风险根子在畅通地方政府举债渠道，2015年新预算法实施后，地方政府合法举债唯一渠道是地方政府债券，而刘昆主管的国库司则主要承担指导地方政府债券发行工作，给地方政府举债“开前门”，地方政府新增债券连年增加，削减了地方政府违法违规举债动机，支持地方经济社会持续健康发展。

除了地方政府新增债券外，财政部在2015年推出的发行政府债券置换非政府债券形式的存量债务（下称置换债券），也极大降低了地方政府偿债压力，2018年政府工作报告称置换债券降低地方政府利息负担1.2万亿元。这避免了地方政府资金链断裂，化解了许多长期积压的“三角债”，降低了金融系统呆坏账损失。

2018年是地方政府置换债券发行的最后一年，按照财政部数据，今年置换债券置换额度约1.72万亿元，这是置换债券中最难啃的骨头，如何顺利完成置换任务，也是市场关注焦点。

刘昆此前主管的财政部驻各地的专员办成为监督地方政府债务风险的重要力量，去年以来重庆等多地公开处罚相关官员违法违规举债担保，正是专员办核查后向各省市反映情况，并提出处理建议。

早在2016年2月的一次研讨会上，刘昆就指出我国经济运行风险的重点是地方政府债务和金融风险，并提出解决策略。2年过去后，当刘昆以财政部部长的身份重回财政部时，他将如何带领财政部来化解地方政府债务风险，尤其是隐性债务值得关注。

目前我国债务风险总体可控。财政部数据显示，截止到2017年末，我国政府债务余额为29.95万亿元，其中中央财政国债余额13.48万亿元，地方政府债务余额16.47万亿元，政府负债率（债务余额/GDP）是36.2%。相比2016年的36.7%有所下降。

国家行政学院教授冯俏彬告诉第一财经记者，今年财税改革重任除了防范地方政府债务风险之外，还有正在推进中的中央与地方财政事权和支出责任划分改革。

这项改革是这一轮深化财税改革三大任务之一，也是最难啃的骨头，此前一直被财税专家认为推进速度最慢的一项改革。

2016年国务院出台了央地权责划分改革方案，这是一份为今后一个时期科学、合理、规范划分各级政府提供基本公共服务职责的综合性、指导性和纲领性文件。今年2月首个细分领域——基本公共服务领域的央地权责划分改革方案公布，这意味着央地权责划分开始迈出实质性步伐，2019年1月1日起实施也预示着今年是这18项基本公共服务领域央地权责划分改革的关键之年。除此之外，财政部今年还将重点推进教育、医疗卫生、交通运输、环境保护等领域的权责划分改革。

央地权责划分改革是一项庞大的系统性工程。推进这项改革，需要总体规划、统筹推进。这一改革的推进，需要财政部协同其他部委共同推进。刘昆深谙改革需要部门间合作。

刘昆在广东财政厅主政期间，力推财税改革，取得不少成绩。他在介绍自己当时工作经验时说，“许多改革，单靠我们自己是做不下去的，大家努力，效果会较好。为了做好事情，我们都会请人大、纪检委、发改委、监察厅、审计厅，包括央行来一起做。有些话，他们说比我们说好，比我们管用。”

摆在刘昆面前的任务远远不止这些。

比如，今年备受关注的个人所得税改革将实施，财政部负责具体改革方案的设计，个税起征点提高到多少合适？子女教育、大病医疗等专项费用扣除如何实施？

“这些问题的解决，需要勇气，也离不开智慧和专业支持。”中国社科院财经战略研究院研究员杨志勇告诉第一财经记者。

责任编辑：张义凌