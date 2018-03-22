这次武警部队改革为什么说是一次革命性变革

原标题：为什么说这次武警部队改革是一次革命性变革

这次武警部队改革是一场革命性变革，不是部分体制的优化，而是整个体系的重树。

▲武警部队演习。 图片来源：新华社

文 | 谢永亮

已经有35年历史的武警部队，即年初第一次拥有属于自己的中国人民武装警察部队旗之后，再迎重大消息。昨日，《深化党和国家机构改革方案》正式公布，根据《方案》，武警部队序列、国务院部门领导管理的现役力量将全部退出武警。

《方案》提出，按照军是军、警是警、民是民原则，将国家海洋局领导管理的海警队伍转隶武警部队，将武警部队担负民事属性任务的黄金、森林、水电部队整体移交国家相关职能部门并改编为非现役专业队伍，同时撤收武警部队海关执勤兵力，彻底理顺武警部队领导管理和指挥使用关系。

这标志着武警部队脖子以下改革正式拉开序幕。通过公布的改革细则可以看出，这次改革可谓是力度空前、涉及面非常广泛。

毫无疑问，各警种改革具体方案一直都是大家期待的焦点，方案最终公布解答了先前多数人的疑惑，也让外界关于武警部队深化改革的一些不实猜测画上了休止符。

通俗描述这次大刀阔斧的改革，那就是——从此以后，军是军、警是警、民是民。改革之后，过去那种军警民难以区分清楚的情形将彻底成为历史。

先前武警部队有一部分是警察武装部队，而也有部分是军人性质，存在分工不清的问题，不利于集中统一发挥作用。《兵役法》第四条明确规定，中华人民共和国的武装力量，由中国人民解放军、中国人民武装警察部队和民兵组成。现役军人包括中国人民解放军、中国人民武装警察部队。

剥离不必要的社会管理职能，退出与战斗力生成相悖的市场竞争领域，从根本上理清军、警、民关系，确保执法环境中不再出现军警民不分的问题，有利于增加其“军”的属性，贯彻“多能一体有效维稳”战略要求，发挥好其改革发展稳定的“压舱石”作用。这也是实现国家治理体系现代化的现实需求。

很显然，这次武警部队改革是一场革命性变革，不是部分体制的优化，而是整个体系的重树。公安边防部队、公安消防部队、公安警卫部队等全部退出现役，可以说这是上个世纪100万大裁军之后，少有的一次集体退出现役的情况，力度之大可想而知。

可以肯定的是全面理顺领导管理和指挥使用关系的武警部队，必然会在履行职能使命上发挥更大作用。改革完成之后，武警部队在国家武装力量体系之中的职能使命，将更加清晰聚焦，能够最大限度发挥武装部队的组织优势和专业优势，在执勤、处突、反恐怖、抢险救援、防卫作战等任务中发挥主力军作用。在战争状态下，武警部队也将能更好地与解放军、民兵等一起作战，更好地展现人民战争威力。

国防与军队改革深入进行，新的军队领导体制与指挥体制已经构建完毕，作为国家武装力量建设的一支重要力量，武警部队虽然不属于军队序列，但必然也要有全新体制与之相适应。武警部队体制改革，与前期进行的军队改革是一脉相承的，属于国家武装力量改革的重要组成部分。国务院部门领导管理的现役力量全部退出武警，更利于中央军委对武警部队的统一领导指挥，更利于将其融入国家武装力量建设大体系。

将武警部队担负民事属性任务的黄金、森林、水电部队整体移交国家相关职能部门并改编为非现役专业队伍，这也是最大限度利用现有资源，理清军地关系的实际举措，对于军民融合建设也是大的推动。

应该说，此次武警部队改革力度之大、范围之广、影响之深前所未有，必将全面提升武警部队现代化建设水平，开创新时代军民融合深度发展新局面，为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑。

□谢永亮（军事科学院博士）

责任编辑：张建利